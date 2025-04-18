Альтернативная энергетика на выгодных условиях

Об этом в колонке для NV Бизнес сообщил председатель правления банка Александр Повшедный, передает 24 Канал.

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"Мы видим растущий интерес бизнеса к энергетической независимости. В ответ на это создали финансовый инструмент, который позволяет реализовывать проекты в сфере альтернативной энергетики на выгодных условиях", - отметил он.

Уникальные условия за последние 20 лет

Речь идет, в частности, о кредитовании строительства солнечных электростанций для собственного потребления – без необходимости в залоге, на сумму до 250 тысяч евро, с покрытием 100% стоимости проекта.

Повшедный подчеркивает, что подобные условия являются уникальными для Восточной Европы за последние 20 лет.

Также банк предлагает решения для более масштабных инициатив: возможно сотрудничество с международными партнерами, в частности ЕБРР, что позволяет бизнесу получить кредит до 1 миллиона евро с частичным обеспечением (от 300 до 500 тысяч евро), остальную сумму покрывает гарантия партнеров.

Председатель правления банка отметил, что это реальный инструмент для запуска инвестиций уже сегодня – и именно сейчас украинская экономика нуждается в таких вложениях.