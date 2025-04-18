Альтернативна енергетика на вигідних умовах

Про це у колонці для NV Бізнес повідомив голова правління банку Олександр Повшедний, передає 24 Канал.

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"Ми бачимо зростаючий інтерес бізнесу до енергетичної незалежності. У відповідь на це створили фінансовий інструмент, який дозволяє реалізовувати проєкти у сфері альтернативної енергетики на вигідних умовах", — зазначив він.

Унікальні умови за останні 20 років

Йдеться, зокрема, про кредитування будівництва сонячних електростанцій для власного споживання – без потреби в заставі, на суму до 250 тисяч євро, з покриттям 100% вартості проєкту.

Повшедний підкреслює, що подібні умови є унікальними для Східної Європи за останні 20 років.

Також банк пропонує рішення для масштабніших ініціатив: можлива співпраця з міжнародними партнерами, зокрема ЄБРР, що дозволяє бізнесу отримати кредит до 1 мільйон євро з частковим забезпеченням (від 300 до 500 тисяч євро), решту суми покриває гарантія партнерів.

Голова правління банку наголосив, що це реальний інструмент для запуску інвестицій вже сьогодні – і саме зараз українська економіка потребує таких вкладень.