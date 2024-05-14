Anglo American во второй раз отклонила предложение BHP: за какую сумму хотели поглотить компанию

Anglo American отклонила пересмотренное предложение крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP о приобретении компании. Ранее они отказались от первого предложения.

Какова сумма сделки

Anglo American Plc отклонила уже второе предложение о поглощении от крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Group стоимостью 39 миллиардов долларов. В свою очередь BHP заявила, что ее пересмотренное предложение было структурировано так же как и первоначальное, но предоставило бы акционерам Anglo большую долю в BHP.

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BHP выдвинула пересмотренное предложение совету директоров Anglo American, которое, по нашему глубокому убеждению, было бы взаимовыгодным для BHP и акционеров Anglo American. Мы разочарованы тем, что это второе предложение было отклонено,

– сообщил исполнительный директор BHP Майк Генри.

Обновленная сделка представляла бы собой 15-процентное увеличение коэффициента обмена при слиянии, что привело бы к росту общей доли собственности акционеров Anglo American в объединенной группе до 16,6% с предыдущих 14,8% в первом предложении BHP.

Что еще известно о сделке

В апреле этого года крупнейший в мире горнодобывающий концерн BHP Group выдвинул предложение о приобретении всех акций своего конкурента Anglo American за 38,8 миллиарда долларов.

Anglo American Plc отклонила предложение о слиянии от крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Group на сумму 39 миллиардов долларов, считая, что она значительно недооценивает компанию.

Отказ Anglo был широко ожидаемым. Эксперты и определенная часть инвесторов Anglo видели, что предложение от BHP было меньше, чем та стоимость, которая могла бы привлечь этого ветерана горной промышленности к переговорам.

Объединение с Anglo обеспечило BHP около 10% мирового предложения медных рудников перед ожидаемым дефицитом, который, по прогнозам многих аналитиков рынка, приведет к резкому росту цен.