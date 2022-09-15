Оплата за выбранные товары производится через технологию Binance Pay. В компаниях отмечают, что это первая возможность рассчитаться за покупку в супермаркете с помощью цифровой валюты во всей Европе.

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Сотрудничество Varus и Binance

На сайте криптоплатформы говорится, что благодаря технологии Binance Pay украинцы теперь имеют уникальную возможность рассчитаться за продукты питания и другие товары сети супермаркетов Varus цифровыми активами. Пока известно, что заплатить криптовалютой можно только при онлайн-заказе товаров.

Вместе с тем, чтобы отпраздновать начало сотрудничества, компании запустили промокампанию с фондом вознаграждений, которая началась 15 сентября и продлится до 15 ноября включительно.

В частности, при заказе на сайте Varus продуктов с доставкой на сумму более 500 гривен, на криптокошелек пользователя в Binance поступит кэшбек размером 100 гривен. При этом среди тех, кто сделает такой заказ, компании проведут розыгрыш и выберут 5 победителей, которые получат по 5 тысяч гривен.

Кроме того, еженедельно будет разыгран приз в 25 тысяч гривен, а в общей сложности Binance и Varus подарят 100 тысяч гривен. Отметим, что сеть Varus осуществляет доставку заказов в 9 городах Украины:

Киев;

Днепр;

Каменское;

Кривой Рог;

Запорожье;

Бровары;

Никополь;

Вышгород;

Павлоград.

GEO Pay поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay, – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 1% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!