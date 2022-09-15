Оплата за обрані товари здійснюється через технологію Binance Pay. У компаніях зазначають, що це перша можливість розрахуватись за покупку у супермаркеті за допомогою цифрової валюти у всій Європі.

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Співпраця Varus та Binance

На сайті криптоплатформи мовиться, що завдяки технології Binance Pay українці тепер мають унікальну можливість розрахуватися за продукти харчування та інші товари мережі супермаркетів Varus цифровими активами. Наразі відомо, що заплатити криптовалютою можна лише при онлайн-замовленні товарів.

Разом з тим, щоб відсвяткувати початок співпраці, компанії запустили промокампанію з фондом винагород, яка розпочалась 15 вересня й триватиме до 15 листопада включно.

Зокрема, при замовленні у Varus продуктів з доставкою на суму понад 500 гривень, на криптогаманець користувача у Binance надійде кешбек розміром 100 гривень. При цьому, серед тих, хто зробить таке замовлення, компанії проведуть розіграш й оберуть 5 переможців, які отримають по 5 тисяч гривень.

Крім того, щотижня буде розіграно приз у 25 тисяч гривень, а загалом Binance та Varus подарують 100 тисяч гривень. Зауважимо, що наразі мережа Varus здійснює доставку замовлень у 9 містах України:

Київ;

Дніпро;

Кам'янське;

Кривий Ріг;

Запоріжжя;

Бровари;

Нікополь;

Вишгород;

Павлоград.

GEO Pay допоможе вивести кошти із Binance-акаунту на власний баланс, а далі, використовуючи понад 6 платіжних систем, доступних у сервісі GEO Pay, – можливо вивести кошти на будь-яку карту українського банку. Додатково кешбек 1% на кожний вивід коштів з Binance на баланс GEO Pay!