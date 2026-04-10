В Украине запустят один из крупнейших фармацевтических заводов в Европе: назвали дату

Новый фармзавод уже через полгода появится на Закарпатье – его строит компания Biopharma. Она экспортирует продукцию в десятки стран и планирует расширять присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Что известно о новом заводе Biopharma?

Компания Biopharma уже готовится запустить первую очередь одного из крупнейших в Европе заводов по производству фармацевтических продуктов и иммунобиологических препаратов. Ожидается, что предприятие начнет работу уже в сентябре, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Новый завод обеспечит полный цикл переработки плазмы крови непосредственно в Украине – от сбора сырья до изготовления готовых лекарственных средств. На предприятии уже завершили строительство основного производственного корпуса и склада для хранения сырья, а также установили современное технологическое оборудование, необходимое для запуска производства.

Запуск первой очереди позволит создать около 150 новых рабочих мест, что окажет положительное влияние на местную экономику и рынок труда.

Общий объем инвестиций компании в этот этап проекта составляет 67 миллионов евро, тогда как полная стоимость первой очереди оценивается в 75 миллионов евро.

Открытие и закрытие бизнесов в Украине: почему предпринимателям сейчас трудно адаптироваться?

В 2025 году в Украине заметно возросло количество закрытых бизнесов. Причины разные – от смены деятельности владельцев до роста расходов.

Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец добавляет, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.

Эксперт также говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.

Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.

И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.

Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.

