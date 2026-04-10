В Украине запустят один из крупнейших фармацевтических заводов в Европе: назвали дату
- Новый фармацевтический завод Biopharma на Закарпатье обеспечит полный цикл переработки плазмы крови в Украине.
- Запуск первой очереди создаст около 150 рабочих мест, а общие инвестиции в проект составляют 67 миллионов евро.
Новый фармзавод уже через полгода появится на Закарпатье – его строит компания Biopharma. Она экспортирует продукцию в десятки стран и планирует расширять присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Что известно о новом заводе Biopharma?
Компания Biopharma уже готовится запустить первую очередь одного из крупнейших в Европе заводов по производству фармацевтических продуктов и иммунобиологических препаратов. Ожидается, что предприятие начнет работу уже в сентябре, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Смотрите также Этих кандидатов откровенно игнорируют: кого бизнес не хочет брать на работу, несмотря на кадровый кризис
Новый завод обеспечит полный цикл переработки плазмы крови непосредственно в Украине – от сбора сырья до изготовления готовых лекарственных средств. На предприятии уже завершили строительство основного производственного корпуса и склада для хранения сырья, а также установили современное технологическое оборудование, необходимое для запуска производства.
- Запуск первой очереди позволит создать около 150 новых рабочих мест, что окажет положительное влияние на местную экономику и рынок труда.
- Общий объем инвестиций компании в этот этап проекта составляет 67 миллионов евро, тогда как полная стоимость первой очереди оценивается в 75 миллионов евро.
Открытие и закрытие бизнесов в Украине: почему предпринимателям сейчас трудно адаптироваться?
В 2025 году в Украине заметно возросло количество закрытых бизнесов. Причины разные – от смены деятельности владельцев до роста расходов.
Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец добавляет, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.
Эксперт также говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.
Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.
Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.
И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.
Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.
Новости украинского бизнеса
Украинский ресторан NAI открылся в престижном районе Кашкайш, Португалия, с инвестициями около 1 миллиона евро. Ресторан предлагает украинские блюда и атмосферу, расположен рядом с резиденцией Криштиану Роналду, имея средний чек 38 евро.
Укрпочта ввела специальный тариф для военных: отправления в прифронтовые области по спеццене, а в другие области со скидкой 25%. Скидка действует на отправления до 30 килограммов, если они созданы онлайн, и доступна военным, авторизованным в приложении Армия+.
Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове остановил работу из-за обстрела "Шахедами" 3 апреля 2026 года. Остановка комбината ставит под угрозу поставки туалетной бумаги "Обухов 65", "Диво" и других санитарно-гигиенических изделий.
Украинский холдинг "Интерпайп" Виктора Пинчука приобрел румынский завод AMTP Roman, специализирующийся на производстве бесшовных стальных труб.