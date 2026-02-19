Украинцы смогут вести бизнес без ФЛП: как это сделать
- Новый законопроект позволяет вести бизнес без открытия ФЛП для деятельностей, которые не требуют специальной лицензии, есть отдельный перечень.
- Вводится также "социальный трансферт" – государственная помощь, которую можно получить при условии представления годовой декларации о реальных доходах такого бизнеса.
Вести бизнес и зарабатывать можно будет без открытия ФЛП, однако это будет доступно только отдельным видам предпринимательства. Кроме этого, можно будет получить так называемый "социальный трансферт" – денежную помощь от государства на содержание работников.
Какой бизнес можно будет иметь без ФЛП?
Законопроект позволяет заниматься почти любой деятельностью, если она не требует специальной лицензии. Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вернулся к рассмотрению этого законопроекта, пишет Sud.ua.
Среди разрешенных направлений:
- розничная торговля на рынках и с лотков;
- парикмахерские и косметологические услуги;
- репетиторство, юридические консультации, услуги няни;
- уход за пожилыми или больными людьми;
- приготовление пищи и небольшой ресторанный бизнес;
- ремонт техники, мебели, одежды или обуви;
- перевозка пассажиров и грузов;
- услуги по уборке, стирка, глажка.
Однако есть также следующие условия:
- Представление годовой налоговой декларации домохозяйства;
- Ведение такой предпринимательской деятельности только членами домохозяйства (семьей);
- Годовой доход не превышает сумму 8 миллионов гривен.
Фактически речь идет о легализации мелкого семейного бизнеса.
Какую соцпомощь можно получить?
Документ предлагает упростить финансовый учет. Семья сможет записывать в расходы не только бизнес-расходы, но и средства на содержание каждого члена семьи – в размере 60% от средней зарплаты по стране за прошлый год. Подробные правила учета должен прописать Кабмин.
Также вводится понятие "социального трансферта" – государственной помощи. Чтобы ее получить, семья должна подать годовую декларацию о реальных доходах (пенсии и стипендии в это не включаются).
Какие есть риски?
Несмотря на хорошую идею – вывести микробизнес из тени – документ уже получил немало замечаний:
- Во-первых, есть риск коррупции. Если предпринимательством могут заниматься все члены домохозяйства, то теоретически это открывает возможность для госслужащих или правоохранителей вести бизнес через "семейную" модель, что может противоречить антикоррупционному законодательству.
- Во-вторых, возникает юридическая путаница. Законопроект вводит понятие "домохозяйство" как субъекта деятельности, но четкого определения не дает. Это может конфликтовать с уже действующими нормами Семейного кодекса. Ранее этот термин использовали в основном для статистики, а не для бизнеса.
- В-третьих, в тексте не прописано, что делать, если семья нарушит правиланапример, превысит лимит дохода или наймет сторонних работников.
Что известно о ведении бизнеса и ФЛП в Украине?
Процедура регистрации ФЛП в 2026 году в Украине является бесплатной, сделать это онлайн можно через портал Дія. Однако подготовка может потребовать затрат на консультации бухгалтера для выбора КВЭДов и системы налогообложения.
ФЛП отвечает за долги всем личным имуществом, включая жилье, авто и другие активы, если они не подпадают под защиту закона. Закрытие ФЛП не аннулирует долги, и взыскание может быть обращено на личное имущество после прекращения предпринимательской деятельности.
В 2026 году государство продлило грантовую программу для поддержки бизнеса, в частности для создания новых рабочих мест. Грант могут получить граждане Украины, которые планируют открыть ФЛП или являются действующими предпринимателями, а также соответствуют определенным критериям, например отсутствие задолженности перед бюджетом.