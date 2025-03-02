Бум украинского бизнеса в Польше: сколько компаний и ФЛП открыто

С 2022 по 2024 год украинцы активно развивали собственное дело в Польше, зарегистрировав 77 700 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 11 300 компаний.

Рост украинского бизнеса в Польше

За этот период компании с украинским капиталом создали 11 300 новых рабочих мест. Об этом сообщает аналитический центр Gremi Personal со ссылкой на данные Польского экономического института (PIE), информирует 24 Канал.

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В 2024 году 33 200 украинцев открыли предпринимательскую деятельность в Польше, что вдвое больше, чем в 2022 году (15 900) и на 16% больше, чем в 2023 году (28 600).

Самые популярные отрасли среди украинских предпринимателей в Польше:

Строительство – 23% (18 200 бизнесов), из которых больше всего занимаются отделочными работами.

– 23% (18 200 бизнесов), из которых больше всего занимаются отделочными работами. Информационные технологии и коммуникации – 18% (14 000 бизнесов), из которых 79% работают в сфере разработки программного обеспечения.

– 18% (14 000 бизнесов), из которых 79% работают в сфере разработки программного обеспечения. Услуги – 13% (10 200 бизнесов), преимущественно парикмахерские и косметические салоны (82%).

Украинцы меняют рынок труда Польши

Юрий Григоренко, аналитик Gremi Personal, отмечает, что такая динамика свидетельствует об изменениях на польском рынке труда. Многие украинцы, которые ранее работали по найму, теперь выбирают путь самозанятости или открывают собственный бизнес.

В то же время, украинцы, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, также активно работают в Польше. По данным PIE, уровень занятости среди мигрантов из Украины (как довоенных, так и беженцев) составляет 78%.