Москва заблокировала средства некоторых компаний

Несмотря на действия России против Украины, некоторые компании продолжили получать прибыль от россиян, однако вывести эти средства они не могут. Поскольку Кремль наложил статус "недружественных" на определенные корпорации.

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В общей сложности Россия заблокировала 18 миллиардов долларов прибыли, при этом всего международные компании заработали – 20 миллиардов долларов за 2022 год.

Кто больше всего заработал на россиянах:

"Райффайзенбанк" – 2 миллиарда долларов.

Интересно, что Raiffeisen Bank International заявляет об отсутствии доступа к средствам, находящимся в России.

Philip Morris – 775 миллионов долларов.

PepsiCo – 718 миллионов долларов.

Scania – 621 миллион долларов.

Статус "недружественных" компании начали получать сразу после активации санкций США, ЕС и Великобритании. Россия разрешила ввести средства лишь нескольким корпорациям, а остальные попытались обойти запреты. К примеру, дочерняя компания, принадлежащая американскому концерну Mars, выплатила 800 миллионов долларов, якобы за долги. Средства поступили на счета корпорации за границей.

Единственная сигаретная группа, не анонсировавшая выход из России – Japan Tobacco International отдала 180 миллионов долларов своему акционеру JTI Germany. В FT сказали, что прибыль, которую они выводят, это средства получены за 2021 год.

В Philip Morris заявили о том, что в 2022 году отделение в России не будет выплачивать дивиденды, для сравнения, в 2021 году они составили – 6%.