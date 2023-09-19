Москва заблокувала кошти деяких компаній

Попри дії Росії проти України, деякі компані продовжили отримувати прибуток з росіян, однак, вивести ці кошти вони не можуть. Оскільки Кремль наклав статус "недружні" на певні корпорації.

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Загалом Росія заблокувала 18 мільярдів доларів прибутку, при цьому всього міжнародні компанії заробили – 20 мільярдів доларів за 2022 рік.

Хто найбільше заробив на росіянах:

"Райффайзенбанк" – 2 мільярди доларів.

Цікаво, що Raiffeisen Bank International заявляє про відсутність доступу до коштів, які знаходяться в Росії.

Philip Morris – 775 мільйонів доларів.

PepsiCo – 718 мільйонів доларів.

Scania – 621 мільйони доларів.

Статус "недружніх" компанії почали отримувати одразу після активації санкцій США, ЄС та Великої Британії. Росія дозволила ввести кошти лише декільком корпораціям, інші ж спробували обійти заборони. До прикладу, дочірня компанія, що належить американському концерну Mars, виплатила 800 мільйонів доларів, ніби як за борги. Кошти надійшли на рахунки корпорації за кордоном.

Єдина сигаретна група, що не анонсувала вихід з Росії – Japan Tobacco International віддала 180 мільйонів доларів своєму акціонеру JTI Germany. У FT сказали, що прибуток, який вони виводять це кошти отримані за 2021 рік.

У Philip Morris заявили про те, що у 2022 році відділення у Росії не буде виплачувати дивіденди, для порівняння, у 2021 році вони склали – 6%.