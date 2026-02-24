Не только блэкауты и бронирования: бизнес назвал ТОП-проблем 2026 года

Бизнес в Украине переживает трудные времена из-за войны и сопутствующих проблем: отключение света, нестабильность экономики, проблемы с бронированием работников. Стало известно, что больше всего мешает работе компаний.

ТОП-проблем бизнеса в Украине 2026 года

Членские компании Европейской Бизнес Ассоциации назвали факторы негативного влияния на их работу, пишет ЕБА.

Смотрите также Почти половина компаний не верит в завершение войны в 2026 году: сколько они потеряли

Наиболее распространенными барьерами для компаний остаются ограничения географии деятельности (58%), приостановление работы на время воздушных тревог (45%) и вынужденный перевод деятельности в онлайн-формат (40%).

Среди ТОП-проблем, которые наиболее негативно влияют на бизнес, предприниматели сейчас выделяют:

Атаки на украинскую энергосистему (82%);

Недостаток квалифицированных работников (78%);

Войну, оккупацию территорий (66%);

Сокращение внутреннего потребления (46%);

Нестабильность экономики (40%);

Наибольшей поддержки, согласно опросу, бизнес сейчас нуждается в таких вопросах:

Улучшение условий бронирования сотрудников Покрытие военных рисков Мораторий на проверки Смягчение валютных ограничений Содействие в коммуникации с государственными органами

Как бизнес поддерживают во время отключений света?