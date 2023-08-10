В Дии анонсировали новый грант для бизнесов: кто может претендовать на 10 тысяч евро

Полномасштабная война России сильно ударила по украинским бизнесам, имеющим важное значение для экономики страны. В Дии анонсировали новую возможность для украинских предпринимателей.

Новый грант для малого бизнеса в Украине.

В рамках программы EU4Business 50 украинских предпринимателей имеют возможность получить грант на сумму до 10 тысяч евро. Речь идет о бизнесах, пострадавших от российской агрессии.

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Главные требования к кандидатам на получение финансовой помощи:

Штат от 11 до 49 работников ;

; Владельцами компании должны быть граждане Украины;

Компания не работает на временно оккупированных территориях;

Отсутствие дочерних компаний в России, Белоруссии и других странах, в отношении которых введены санкционные ограничения;

Годовой доход не пересекает отметку в 10 миллионов евро.

Прежде всего, обратят внимание на компании, работающие с товарами первой необходимости или работающие в сфере здравоохранения, архитектуры или инженерии.

Заявку на получение гранта можно подать до 25 августа 2023 года

В случае получения гранта, предприниматели смогут вложить средства в приобретение необходимых материалов, аренду помещений, зарплаты для сотрудников, аренду оборудования или релокацию бизнеса.

Какие еще гранты могут получить украинцы: