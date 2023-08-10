В Дии анонсировали новый грант для бизнесов: кто может претендовать на 10 тысяч евро
Источник:Дия
Полномасштабная война России сильно ударила по украинским бизнесам, имеющим важное значение для экономики страны. В Дии анонсировали новую возможность для украинских предпринимателей.
Новый грант для малого бизнеса в Украине.
В рамках программы EU4Business 50 украинских предпринимателей имеют возможность получить грант на сумму до 10 тысяч евро. Речь идет о бизнесах, пострадавших от российской агрессии.
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Главные требования к кандидатам на получение финансовой помощи:
- Штат от 11 до 49 работников;
- Владельцами компании должны быть граждане Украины;
- Компания не работает на временно оккупированных территориях;
- Отсутствие дочерних компаний в России, Белоруссии и других странах, в отношении которых введены санкционные ограничения;
- Годовой доход не пересекает отметку в 10 миллионов евро.
Прежде всего, обратят внимание на компании, работающие с товарами первой необходимости или работающие в сфере здравоохранения, архитектуры или инженерии.Важно! Заявку на получение гранта можно подать до 25 августа 2023 года в портале Дия.
В случае получения гранта, предприниматели смогут вложить средства в приобретение необходимых материалов, аренду помещений, зарплаты для сотрудников, аренду оборудования или релокацию бизнеса.
Какие еще гранты могут получить украинцы:
- Например, Международная гуманитарная организация Help (Hilfe zur Selbsthilfe) анонсировала выделение 325 грантов для микробизнесов и предпринимателей-ВПЛ;
- В начале августа 2023 года Украинский фонд стартапов объявил о запуске новой программы поддержки украинских предпринимателей, в рамках которой для 30 малых и средних бизнесов могут получить финансовую помощь на сумму в размере 750 тысяч евро.