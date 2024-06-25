Дружеский "деребан": куда делись активы Пригожина

При жизни, Пригожин был обеспеченным человеком, благодаря более 100 компаниям, которыми владела его семья. Сейчас большинство этих активов принадлежит другим людям.

Куда делись активы Пригожина

Российские СМИ сообщают, что лучшими активами Пригожина теперь владеют представители силовых структур и российские олигархи. В частности, значительную долю получили бывшие работники полиции.

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Под исследование попали 120 действующих компаний, имевших связь с Пригожиным. Например, одно из крупнейших предприятий под названием "Пищевик" теперь возглавляет работник отдела полиции Санкт-Петербурга. Его назначение состоялось в мае этого года.

Кто разделил активы Пригожина

"Пищевик" занимается обеспечением российских военных питанием. Прибыль этого предприятия в прошлом году достигла 1 миллиарда рублей.

Семья Пригожина также получила хорошее наследство. К примеру, флагманский холдинг "Конкорд" отошел сыну главы ЧВК "Вагнер" – Павлу.

Пригожин имел значительную долю в секторе пищевого обеспечения. Так, он владел компанией "Ресторансервис Плюс", которая получала госзаказ на обеспечение российской армии питанием. Тогодичная прибыль предприятия составила 3 миллиарда рублей. Во главе "Ресторансервис Плюс" сейчас находится бывший полицейский.

что компанию "Велада", которая занимается добычей нефти на территории Сирии, теперь возглавляет работник управления МВД.