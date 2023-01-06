Уклонялись от налогов: БЭБ арестовало активы логистического центра, принадлежавшего росинам

Транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 18 миллионов долларов. Об этом стало известно благодаря сыщикам Бюро экономической безопасности Украины.

Логистический холдинг уклонялся от налогов

Владельцем логистического холдинга являются граждане России через кипрскую оффшорную компанию.

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Следовательно, они по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время проведения финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.

Активы россиян арестованы

Нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 миллионов гривен.

В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрещения отчуждения, распоряжения и пользования имуществом – 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.), зарегистрированные за ним.

Примерная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 миллионов гривен.