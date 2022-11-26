Немецкий производитель автомобилей BMW AG увеличил до 2 миллиардов евро объем инвестиций в венгерский завод. Благодаря расширению профиля завода на нём появятся дополнительные рабочие места.
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- Сейчас на заводе уже есть тысяча рабочих мест на имеющихся на линии выпуска автомобилей.
- На нем появится еще более 500 новых рабочих мест.
Строительство цеха по сборке аккумуляторов площадью около 140 тысяч квадратных метров началось около полугода назад. Производство как автомобилей, так и аккумуляторов на нем ожидается, что начнется до конца 2025 года.
Составление аккумуляторов на заводе в Дебрецене должно помочь BMW оптимизировать логистику для производства электромобилей следующего поколения, которые будут использовать основу "Neue Klasse". Предварительно предполагалось, что завод будет специализироваться на производстве электрокаров и обычных автомобилей.