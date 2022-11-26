Немецкий производитель автомобилей BMW AG увеличил до 2 миллиардов евро объем инвестиций в венгерский завод. Благодаря расширению профиля завода на нём появятся дополнительные рабочие места.

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Сейчас на заводе уже есть тысяча рабочих мест на имеющихся на линии выпуска автомобилей.

На нем появится еще более 500 новых рабочих мест.

Строительство цеха по сборке аккумуляторов площадью около 140 тысяч квадратных метров началось около полугода назад. Производство как автомобилей, так и аккумуляторов на нем ожидается, что начнется до конца 2025 года.

Составление аккумуляторов на заводе в Дебрецене должно помочь BMW оптимизировать логистику для производства электромобилей следующего поколения, которые будут использовать основу "Neue Klasse". Предварительно предполагалось, что завод будет специализироваться на производстве электрокаров и обычных автомобилей.

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