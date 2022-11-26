Німецький виробник автомобілів BMW AG збільшив до 2 мільярдів євро обсяг інвестицій в угорський завод. Завдяки розширенню профілю заводу на ньому з'являться додаткові робочі місця.
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- Зараз на заводі вже є тисяча робочих місць на наявних на лінії випуску автомобілів.
- На ньому з'явиться ще понад 500 нових робочих місць.
Будівництво цеху зі складання акумуляторів площею близько 140 тисяч квадратних метрів розпочалося приблизно пів року тому. Виробництво як автомобілів, так і акумуляторів на ньому очікується, що розпочнеться до кінця 2025 року.
Складання акумуляторів на заводі в Дебрецені має допомогти BMW оптимізувати логістику для виробництва електромобілів наступного покоління, які використовуватимуть основу "Neue Klasse". Попередньо передбачалось, що завод спеціалізуватиметься на виготовленні електрокарів та звичайних автомобілів.