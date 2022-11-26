Німецький виробник автомобілів BMW AG збільшив до 2 мільярдів євро обсяг інвестицій в угорський завод. Завдяки розширенню профілю заводу на ньому з'являться додаткові робочі місця.

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Зараз на заводі вже є тисяча робочих місць на наявних на лінії випуску автомобілів.

На ньому з'явиться ще понад 500 нових робочих місць.

Будівництво цеху зі складання акумуляторів площею близько 140 тисяч квадратних метрів розпочалося приблизно пів року тому. Виробництво як автомобілів, так і акумуляторів на ньому очікується, що розпочнеться до кінця 2025 року.

Складання акумуляторів на заводі в Дебрецені має допомогти BMW оптимізувати логістику для виробництва електромобілів наступного покоління, які використовуватимуть основу "Neue Klasse". Попередньо передбачалось, що завод спеціалізуватиметься на виготовленні електрокарів та звичайних автомобілів.

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