Boeing ликвидирует дочернюю компанию в Беларуси

Решение о ликвидации "Боинг БЛР" приняли зарегистрированные в Нидерландах подразделения американской авиастроительной корпорации Boeing Europe и Boeing Netherlands, являющиеся владельцами белорусской "дочки".

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Согласно данным сервиса по проверке контрагентов Kartoteka.by, предприятие находится в процессе ликвидации в налоговых органах Белоруссии с 1 марта 2023 года.

Напомним, что в январе 2022 года ООО "Боинг БЛР" внесли в список компаний, части иностранных участников которых заблокированы решением белорусского правительства в рамках контрсанкций. Этим решением иностранным инвесторам запретили продавать свой бизнес или каким-либо образом выводить свои активы.

К маю 2021 года в парке Белавиа было 15 Boeing. Однако после того, как правительство самопровозглашенного президента Лукашенко принудительно посадило самолет Ryanair, большинство авиационных администраций стран Европы ввели против белорусов запрет на использование воздушного пространства и аэропортов.