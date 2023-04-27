Boeing ліквідовує дочірню компанію в Білорусі

Рішення про ліквідацію "Боїнг БЛР" ухвалили зареєстровані в Нідерландах підрозділи американської авіабудівної корпорації Boeing Europe та Boeing Netherlands, які є власниками білоруської "дочки".

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Згідно з даними сервісу з перевірки контрагентів Kartoteka.by, підприємство перебуває в процесі ліквідації в податкових органах Білорусі з 1 березня 2023 року.

Нагадаємо, що у січні 2022 року ТОВ "Боїнг БЛР" внесли до списку компаній, частки іноземних учасників яких заблоковано рішенням білоруського уряду в рамках контрсанкцій. Цим рішенням іноземним інвесторам заборонили продавати свій бізнес або у якийсь спосіб виводити свої активи.

До травня 2021 року парку Белавіа було 15 Boeing. Однак після того, як уряд самопроголошеного президента Лукашенка примусово посадив літак Ryanair, більшість авіаційних адміністрацій країн Європи запровадили проти білорусів заборону використання повітряного простору та аеропортів.