Самая высокая с 2018 года: Boeing заявил о рекордной выручке

Аэрокосмический концерн Boeing сообщил о самом высоком квартальном доходе с 2018 года и значительном росте денежного потока. Все благодаря набравшему обороты росту поставок.

Сколько Boeing заработал за год?

Компания отчиталась о втором подряд квартале с рекордной выручкой, пишет FT.

Смотрите также В США разбился бизнес-самолет с 8 людьми на борту

Годовой доход за 2025 год в размере 89,5 миллиардов долларов свидетельствует о росте на 35% по сравнению с предыдущим годом, когда группа боролась с последствиями разрушительной забастовки работников и взрыва дверной панели самолета Alaska Airlines во время полета.

Продажа коммерческих авиалайнеров Boeing увеличил доход в четвертом квартале почти на 140% до 11,4 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом после того, как Федеральное управление гражданской авиации США повысило ограничения производства.

Чистая прибыль компании за последний квартал 2025 года в размере 8,22 миллиардов долларов была увеличена благодаря продаже активов ее подразделения цифровой авиации группе прямых инвестиций Thoma Bravo.

Ранее Boeing сообщал, что после отмены и переоборудования получил 1 075 валовых заказов в 2025 году, что впервые за это десятилетие превышает объем заказов европейского конкурента Airbus.

Оборонный и космический бизнес также зафиксировал рост доходов в четвертом квартале на 37% до 7,4 миллиардов долларов в годовом исчислении.

Новости мировых компаний