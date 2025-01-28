"Нормальный поляк больше не будет покупать Tesla": министр призвал к бойкоту из-за заявления Маска

Поляков призвали не покупать автомобили Tesla. Причиной стали заявления основателя компании Илона Маска, которые прозвучали во время его выступления на политическом мероприятии немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Поляков призвали бойкотировать авто Tesla

Соответствующий призыв озвучил министр спорта Польши Славомир Нитрас. В то же время издание Bloomberg обратило внимание на то, что призыв к бойкоту совпал с запуском нового правительственного плана поддержки электромобилей в Польше.

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Что сказал Маск

В своем обращении Маск отметил, что "слишком много внимания уделяется прошлым проступкам" и добавил: "Дети не должны нести ответственность за грехи своих родителей, а тем более прадедов". Его слова, вероятно, намекали на преступления нацистов в Германии во время Второй мировой войны.

Это выступление вызвало волну критики в Германии, в частности со стороны социал-демократов, возглавляемых канцлером Олафом Шольцом, и крупнейшего профсоюза страны.

Ответ Польши

Понятно, что негативно высказались и в Польше, где недавно отмечали 90-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Польские лидеры напомнили, что во время немецкой оккупации страны в годы войны погибло около 6 миллионов поляков.

"Возможно, для господина Маска его миллиарды являются защитой. Но каждый нормальный человек в Европе, который помнит события 80-летней давности, не может оставаться равнодушным. Думаю, ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla", – отметил Славомир Нитрас.

Tesla лидирует среди элетромобилей

Справочно. Программа поддержки электромобилей в Польше предусматривает дотации в размере 40 тысяч злотых (примерно 9 958 долларов) на покупку электромобилей, что могло бы быть выгодным для Tesla.

Несмотря на это, Tesla остается самым популярным брендом электромобилей в Польше. По данным института Samar, в 2024 году компания продала более 4 400 авто в стране, имеет пять автосалонов и 15 зарядных станций.