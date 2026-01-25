"Нет" товарам из США: Дания бойкотирует американские бренды из-за угроз Трампа
- В Дании возросло количество загрузок приложений для идентификации товаров из США из-за угроз Трампа в отношении Гренландии.
- Потребители хотят избегать американских брендов, называя это "оружием в торговой войне".
Подход Дональда Трампа к вопросу Гренландии смутил многих людей по всей Европе. Например, в Дании резко возросло количество загрузок приложений, индентифицирующих товары из США.
Почему датчане избегают товаров из США?
Таким образом потребители пытаются избегать американских брендов на полках магазинов. Детали сообщили в Bloomberg.
Смотрите также Гренландия – ключ к Арктике: готов ли Трамп действительно расколоть НАТО и воевать с Данией
Теперь датчане все чаще обращаются к мобильным приложениям, чтобы сканировать товары ежедневного потребления и бойкотировать связанные с США.
Количество загрузок возросло после последних угроз Трампа по захвату Гренландии – части Королевства Дания.
Приложением №1 среди бесплатных загрузок в Apple App Store страны является UdenUSA (в переводе – "Без США").
Один из его создателей, 21-летний Йонас Пиппер называет приложение "оружием в торговой войне для потребителей", что дает возможность обычным гражданам отправить американцам "очень крутой" сигнал.
Однако бойкот или хотя бы определение брендов могут быть сложной задачей. Например, датский пивовар Carlsberg A/S разливает и распространяет продукты Coca-Cola Co. в стране.
К слову, это не первый случай, когда потребители за пределами США пытаются бойкотировать американские товары, в частности после объявления Трампом введения пошлин 2 апреля 2025 года.
Сейчас приложение UdenUSA доступно на нескольких языках, например на немецком и английском. Вскоре его можно будет загрузить на телефоны Android.
Я не знаю, имеет ли Трамп iPhone. Но он мог бы пользоваться этим приложением, если бы захотел,
– сказал Пиппер о приложении, которое доступно даже в США.
Интересно! Институциональные инвесторы в Дании также начинают "отворачиваться" от США. 20 января AkademikerPension сообщил, что выходит из всех своих активов в виде американских государственных облигаций.
Однако на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр финансов США Скотт Бессент отверг предположение, что Европа может коллективно принять подход "без США" на финансовых рынках. "Инвестиции Дании в американские казначейские облигации, как и сама Дания, не имеют значения", – откровенно заявил он.
Почему Трамп сделал шаг назад в риторике?
Напомним, на форуме в Давосе американский президент несколько "отступил" в вопросе Гренландии, заявив, что ее силового захвата не будет. У The New York Times рассказали о напряженном 45-минутном телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен. Она отвергла предложение покупки острова США еще в 2019 году.
Эксклюзивно для 24 Канала политолог Владимир Фесенко предположил, что на изменение риторики Трампа повлияли тактика Европы, фондовые рынки в США и внутриполитические обстоятельства, например мнение американцев. "Трамп вынужден это принимать во внимание. Особенно в контексте промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре", – добавил эксперт.