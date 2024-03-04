Украинский бизнес готов производить более миллиона дронов в год, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что украинская промышленность имеет потенциал производить более 1 миллиона дронов ежегодно. По его словам, в 2024 году Украина значительно усилила свое собственное производство в оборонной отрасли, особенно в контексте изготовления дронов.

Еще больше дронов

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в прошлом году президент Владимир Зеленский ставил цель для бизнеса изготовить миллион дронов в течение года. Впрочем, Шмыгаль убежден, что бизнес изготовит даже больше поставленной цели.

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Государство планирует закупать весь объем производства для нужд Сил безопасности и обороны страны. В бюджете на эти цели уже выделено около 40 миллиардов гривен, и эта сумма будет увеличиваться.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Более 40 миллиардов выделили на закупку дронов и будем продолжать выделять эти средства. Сейчас довольно значительные средства выделяем для закупок у украинских производителей. Задача стоит 50% средств, которые выделяются на закупку вооружения и военной техники, использовать собственно в Украине и контрактовать украинских производителей.

! 19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина планирует изготовить миллион дронов в следующем году. Вице-премьер-министр Михаил Федоров подчеркнул, что страна оборудована необходимыми техническими возможностями для производства 1 миллиона FPV-дронов или даже больше в течение года.

Сейчас количество украинских компаний, которые занимаются производством дронов, выросло до 200.