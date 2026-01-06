"Подарок" под елку: правила бронирования изменили для одной из отраслей бизнеса

Минэкономики изменило критерии критичности для предприятий в сельском хозяйстве, что автоматически меняет и правила бронирования для агробизнеса. Теперь для получения брони нужно больше дохода и земель.

Какие новые правила бронирования для агробизнеса?

Минэкономики обновило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственный аграрный реестр.

Управляющий партнер юридической фирмы Kosovan Legal Group Анатолий Косован объяснил, какие изменения будут в 2026 году:

Площадь земли, оформленной на агрокомпанию, теперь должна составлять не 500, а 1 000 гектаров;

Экономически активной теперь будет считаться компания с годовым доходом 40 миллионов гривен, а не 20 миллионов (этот критерий больше всего затронет зернотрейдеров, которые обычно получали критичность именно по нему);

Сумма уплаченного НДФЛ за предыдущий отчетный квартал больше не является критерием для получения критичности (это затронет компании с большим количеством работников, в частности элеваторы);

Компаниям, которые осуществляют оптовую торговлю сельскохозяйственными машинами, необходимо подавать регистрационное сообщение в Госпродпотребслужбу.

Производители биоэтанола обязаны подавать лицензию на право его производства.

Как изменились другие правила для получения брони?

Зато общие изменения в требованиях для критических компаний и порядок бронирования следующие:

Уровень средней заработной платы увеличился в связи с ростом минимальной зарплаты и сейчас составляет 21 617,50 гривен. Критическими теперь могут признаваться компании, которые принадлежат по КВЭД к сферам Минэкономики и имеют 50+ работников и зарплату за последний месяц вдвое выше средней годовой по стране, или имеют 20+ работников и зарплату втрое выше средней. Из перечня компаний, которые не могут получить статус критических, исключены компании, в которых участник или бенефициар находится под украинскими санкциями. Изменен перечень документов, которые необходимо подавать вместе с обращением на получение критичности – для всех компаний.

