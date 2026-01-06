"Подарок" под елку: правила бронирования изменили для одной из отраслей бизнеса
- Минэкономики изменило критерии критичности для агробизнеса, увеличив необходимую площадь земли и годовой доход.
- Сумма уплаченного НДФЛ больше не является критерием, а компании, занимающиеся торговлей сельскохозяйственными машинами, должны подавать регистрационное сообщение в Госпродпотребслужбу.
Минэкономики изменило критерии критичности для предприятий в сельском хозяйстве, что автоматически меняет и правила бронирования для агробизнеса. Теперь для получения брони нужно больше дохода и земель.
Какие новые правила бронирования для агробизнеса?
Минэкономики обновило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственный аграрный реестр.
Управляющий партнер юридической фирмы Kosovan Legal Group Анатолий Косован объяснил, какие изменения будут в 2026 году:
- Площадь земли, оформленной на агрокомпанию, теперь должна составлять не 500, а 1 000 гектаров;
- Экономически активной теперь будет считаться компания с годовым доходом 40 миллионов гривен, а не 20 миллионов (этот критерий больше всего затронет зернотрейдеров, которые обычно получали критичность именно по нему);
- Сумма уплаченного НДФЛ за предыдущий отчетный квартал больше не является критерием для получения критичности (это затронет компании с большим количеством работников, в частности элеваторы);
- Компаниям, которые осуществляют оптовую торговлю сельскохозяйственными машинами, необходимо подавать регистрационное сообщение в Госпродпотребслужбу.
- Производители биоэтанола обязаны подавать лицензию на право его производства.
Как изменились другие правила для получения брони?
Зато общие изменения в требованиях для критических компаний и порядок бронирования следующие:
- Уровень средней заработной платы увеличился в связи с ростом минимальной зарплаты и сейчас составляет 21 617,50 гривен.
- Критическими теперь могут признаваться компании, которые принадлежат по КВЭД к сферам Минэкономики и имеют 50+ работников и зарплату за последний месяц вдвое выше средней годовой по стране, или имеют 20+ работников и зарплату втрое выше средней.
- Из перечня компаний, которые не могут получить статус критических, исключены компании, в которых участник или бенефициар находится под украинскими санкциями.
- Изменен перечень документов, которые необходимо подавать вместе с обращением на получение критичности – для всех компаний.
Что известно о мобилизации 2026 и бронировании?
В 2026 году мобилизация может стать более жесткой и более структурированной, с акцентом на качество подготовки. Изменения в бронировании позволяют предприятиям быстрее оформлять списки работников, а вручение повесток возможно где угодно, включая рабочее место и границу.
С 1 января 2026 года мужчины в возрасте от 23 до 60 лет в сфере медиа и стратегических коммуникаций смогут выезжать за границу на срок до 60 дней с разрешением на основе письма от Госкомтелерадио.
В 2026 году Минобороны продолжит упрощать мобилизацию через электронное приложение Резерв+, где можно оформлять отсрочки онлайн.
С 1 января 2026 года минимальная зарплата для бронирования военнообязанных работников возрастет. Если компании не обеспечат определенный уровень зарплаты, работники могут потерять отсрочку от мобилизации.