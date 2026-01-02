Бронирование 2026: помешает ли низкая зарплата за декабрь забронировать работника в январе

В январе 2026 года вырастет размер минимальной зарплаты в Украине, а вместе с этим и минимальный порог для получения бронирования. Стало известно, когда надо повышать зарплату работникам, чтобы не потерять бронь.

Какая должна быть зарплата в декабре, чтобы получить бронь в январе?

Критически важные предприятия должны придерживаться новых правил бронирования в 2026 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Kadroland.

Возник такой вопрос:

Приняли на работу работника 10 декабря 2025 (соответственно его зарплата за декабрь меньше 20 тысяч гривен). В январе его планируем забронировать, его оклад 22 тысячи гривен. Удастся ли забронировать его через Дію 02.01.26 года, поскольку отчет за январь по зарплате будет сдан в феврале 2026-го?

Специалисты рассказали, что для новых бронирований не обязательно, чтобы зарплата за предыдущий период (декабрь) была выше установленного лимита. Работника можно будет забронировать 2 января, даже если в декабре его зарплата была меньше 20 000 гривень (из-за неполного отработанного месяца).

Главное условие – с момента бронирования его начисленная зарплата должна быть не меньше 21 617,50 гривен (новый порог для бронирования на 2026 год).

Как забронировать работника через Дію?

При подаче заявления на портале Дія руководитель предприятия декларативно подтверждает, что начисленная заработная плата работника будет не меньше установленного лимита.

Система не блокирует подачу заявления из-за отсутствия отчета ПФУ за текущий месяц, поскольку проверка фактических выплат осуществляется позже путем мониторинга.

После того как вы забронируете работника 02.01.2026, государственные органы будут ежемесячно мониторить соответствие фактических выплат вашей декларации. Когда вы подадите Объединенный отчет за январь в феврале, система сверит данные.

Если фактически начисленная зарплата за полный январь будет ниже 21 617,50 гривен, предприятие может потерять статус критичности, а бронирование будет аннулировано.

Поэтому, стоит помнить следующее:

Убедитесь, что сведения о принятии работника 10.12.2025 были поданы в ПФУ не позднее следующего дня после принятия. Это необходимо, чтобы Дія "видела" работника в штате. 02.01.2026 подайте заявление на бронирование в Дії. В заявлении подтвердите, что зарплата работника соответствует требованиям (более 21 617,50 гривен). Получите результат в течение суток (если не будет других причин для отказа, например статус "в розыске" или отсутствие данных в "Оберег").

