100% брони будут иметь энергокомпании и коммунальные предприятия, – Зеленский
- В Украине планируется забронировать от мобилизации всех энергетиков и коммунальщиков для возобновления энергетики после атак со стороны России.
- Отдельным компаниям уже наработано решение о бронировании 100% персонала для ускорения ремонтов сетей и подстанций.
Украина страдает от атак на энергетику со стороны России, поэтому специалисты нуждаются в привлечении большего количества сил для восстановления. Для этого в Украине забронируют от мобилизации всех энергетиков и коммунальщиков.
Что известно о новых правилах бронирования для энергетиков и коммунальщиков?
Для отдельных компаний уже наработано решение о бронировании 100% персонала, сообщил Владимир Зеленский.
Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергокомпаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов, – для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала,
– говорит Президент.
По его словам, дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на недостаток кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу.
У кого может еще быть 100% брони?
Критерии, которым должны отвечать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и могут получить право на бронирование до 100% работников, следующие:
- Выполнение государственного контракта (договора) в области обороны. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% от общего объема предприятия.
- Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов для нужд обороны.
- Управление объектами государственной собственности, осуществляющими регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.
Что известно о ситуации в энергетике и чрезвычайном положении?
14 января Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины для упрощения подключения резервного оборудования. Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.
Из-за российских обстрелов разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей – теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Из-за дефицита генерации Украина импортирует 1,9 гигаватт электроэнергии из Европы и интегрируется в энергорынок ЕС.
Наихудшая ситуация с энергетикой в Одесской области, в частности в Одессе, также она плохая в Харькове и ряде других городов. Глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что Киев пострадал больше от атак на энергетические объекты за последние 1,5 месяца по сравнению с Харьковом.
Производители продуктов питания в Украине будут обеспечены электроэнергией для предотвращения дефицита продуктов питания во время отключений света. ГСЧС и Минэнерго получили поручение о формировании резервов продуктов.