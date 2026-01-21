100% брони будут иметь энергокомпании и коммунальные предприятия, – Зеленский

Украина страдает от атак на энергетику со стороны России, поэтому специалисты нуждаются в привлечении большего количества сил для восстановления. Для этого в Украине забронируют от мобилизации всех энергетиков и коммунальщиков.

Что известно о новых правилах бронирования для энергетиков и коммунальщиков?

Для отдельных компаний уже наработано решение о бронировании 100% персонала, сообщил Владимир Зеленский.

Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергокомпаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов, – для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала,

– говорит Президент.

По его словам, дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на недостаток кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу.

У кого может еще быть 100% брони?

Критерии, которым должны отвечать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и могут получить право на бронирование до 100% работников, следующие:

Выполнение государственного контракта (договора) в области обороны. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% от общего объема предприятия. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов для нужд обороны. Управление объектами государственной собственности, осуществляющими регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Что известно о ситуации в энергетике и чрезвычайном положении?