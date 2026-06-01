Бронирование ноль, мигранты не помогут: рестораны в Украине жалуются на кадровый коллапс

Власть в очередной раз ужесточает правила бронирования для военнообязанных, однако одна из отраслей украинского бизнеса едва выживает без этой возможности. Речь идет о кафе и ресторанах.

Рестораны: бронирования нет, но кадровое давление ощутимо

Наиболее остро проблема с персоналом видна именно в сфере, где изначально не предусмотрели никаких механизмов бронирования, пишет "БизнесЦензор".

Как отмечает Ольга Насонова, руководитель "Ресторанного консалтинга", украинский ресторанный бизнес уже длительное время работает в условиях хронической нехватки работников.

Бронирования нет вообще, ни одного процента,

– говорит эксперт.

По ее словам, сейчас заведения приспосабливаются: берут на работу женщин, молодежь до 25 лет, людей за 60. Зато незабронированных мужчин возят служебным транспортом. Бывают и ситуации, когда работники остаются ночевать в заведении, особенно если в районе могут появляться работники ТЦК.

Опытных работников становится меньше, а трудовые мигранты не помогут

По словам эксперта, структура кадров в ресторанной сфере постепенно ухудшается: количество опытных сотрудников уменьшается, тогда как доля новичков растет. Сейчас соотношение выглядит примерно как 1 к 2, а иногда даже 1 к 3 в пользу менее опытных работников.

На вопрос, могут ли иностранные специалисты занять эту нишу, Насонова подчеркивает: мигранты – не решение проблемы. Она объясняет, что затраты на иностранного работника существенно выше, чем кажется на старте. К базовым расходам добавляются:

аренда жилья (плюсом около 15 тысяч гривен к зарплате);

оплата услуг рекрутинговых агентств;

административные сборы и оформление документов;

медицинские осмотры и расходы на обучение.

В результате общая сумма содержания такого работника значительно превышает ожидания, и для многих заведений это становится дополнительной финансовой нагрузкой, а не решением проблемы.

Новые критерии бронирования

Правительство изменило критерии бронирования работников предприятий, которые имеют статус критически важных для экономики и государства во время войны. Как сообщили в Министерстве экономики, новые требования касаются уровня средней зарплаты и квот для рабочих, которых можно забронировать от мобилизации.

По словам министра экономики Алексея Соболева, изменения в бронировании заработают ориентировочно в середине июня. Обновления следующие:

Средняя зарплата работника – не менее чем 25 941 гривна (три минимальных заработных платы), а для предприятий на прифронтовых территориях – 21 618 гривен; Учет работников в квоту бронирования, которую вычисляют от общего количества военнообязанных мужчин на предприятии, только по одному месту работы: касается тех, кто уже имеет отсрочку, и работников-совместителей.

Изменения претерпят также критерии критичности инфраструктуры. За месяц их должны переутвердить министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

