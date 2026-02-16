"Нам жгут отделения из-за повесток": почему Укрпочта имеет 100% брони от мобилизации
- Укрпочта может бронировать 100% своих работников из-за контракта с Минобороны.
- Отделения Укрпочты регулярно поджигают из-за их роли в распространении повесток, что наносит компании серьезные финансовые убытки.
Укрпочта имеет право на бронирование 100% работников, и это не из-за статуса государственной компании. Все дело в том, что они распространяют повестки.
Почему Укрпочта дает бронирование?
Укрпочта работает как объект военной инфраструктуры, сообщает "РБК-Украина".
Компания имеет контракт с Минобороны на распространение повесток, поэтому может бронировать своих работников. Однако из-за этого сталкивается с проблемами.
По словам гендиректора Игоря Смелянского, отделения поджигают из-за разнесения повесток.
Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы повестки раздаем,
– заявил Смелянский.
Какие нововведения ввела Укрпочта?
Укрпочта готовится к очередному этапу цифровизации и улучшения сервиса. Среди главных нововведений:
Управление посылками: До конца февраля в приложении появится возможность оплатить посылку онлайн и управлять ее доставкой.
Почтальоны с компьютерами: До конца лета каждый работник получит устройство "3 в 1" - мини-компьютер с POS-терминалом.
Оплата карточкой везде: Теперь рассчитаться за услуги по безналу можно будет даже в самых отдаленных селах.
Автономность: Новые терминалы работают до 8 часов без света, а для подстраховки их укомплектуют павербанками.
Экономия на генераторах: Новая система позволит отделениям работать в блэкаут без затрат на дорогостоящее топливо.
Последние новости Укрпочты
Укрпочта сократила количество работников с 76 тысяч до 27 тысяч за 10 лет, значительно повысив зарплаты. Благодаря цифровизации и автоматизации, средняя зарплата производственного персонала выросла.
Укрпочта ввела новые правила международной доставки. Ранее возврат посылки, которую не забрал адресат, стоило в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения, а отныне будет бесплатным.
Укрпочту обвинили в сексуализации детей из-за коллаборации с брендом одежды, что вызвало возмущение в сетей. позже гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский признал ошибку: сотрудничество с брендом Rikky Hype прекращено, а пост удален.