"Нам жгут отделения из-за повесток": почему Укрпочта имеет 100% брони от мобилизации

Укрпочта имеет право на бронирование 100% работников, и это не из-за статуса государственной компании. Все дело в том, что они распространяют повестки.

Почему Укрпочта дает бронирование?

Укрпочта работает как объект военной инфраструктуры, сообщает "РБК-Украина".

Компания имеет контракт с Минобороны на распространение повесток, поэтому может бронировать своих работников. Однако из-за этого сталкивается с проблемами.

По словам гендиректора Игоря Смелянского, отделения поджигают из-за разнесения повесток.

Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы повестки раздаем,

– заявил Смелянский.

Какие нововведения ввела Укрпочта?

Укрпочта готовится к очередному этапу цифровизации и улучшения сервиса. Среди главных нововведений:

Управление посылками: До конца февраля в приложении появится возможность оплатить посылку онлайн и управлять ее доставкой.

Почтальоны с компьютерами: До конца лета каждый работник получит устройство "3 в 1" - мини-компьютер с POS-терминалом.

Оплата карточкой везде: Теперь рассчитаться за услуги по безналу можно будет даже в самых отдаленных селах.

Автономность: Новые терминалы работают до 8 часов без света, а для подстраховки их укомплектуют павербанками.

Экономия на генераторах: Новая система позволит отделениям работать в блэкаут без затрат на дорогостоящее топливо.

