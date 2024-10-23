Имеют ли бронирование работники сферы связи

Мобильные операторы как и другие представители бизнеса столкнулись с проблемой бронирования работников. Это может повлиять на качество мобильной связи.

Бронирование операторов мобильной связи

Председатель Совета Телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова в комментарии для 24 Канала рассказала, что операторы имеют возможность бронировать работников аварийно-восстановительных бригад. Однако необходимо обращать внимание и на бронирование подрядных организаций

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Татьяна Попова Председатель Совета Телекоммуникационной палаты Украины Потому что для обеспечения работы десятков тысяч энергогенерирующего оборудования операторы привлекают подрядные компании. При их отсутствии будет ощущаться дефицит рабочих рук.

Также она считает, что работу операторов тормозят: