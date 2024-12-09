Для работников некоторых компаний сняли важное требование по бронированию

В Украине сняли требование о месячной заработной плате в 20 тысяч гривен для бронирования. Это касается сотрудников компаний-резидентов "Дія.City".

Почему изменились условия бронирования для некоторых украинцев

Дело в том, что технически размер зарплаты лица рассчитывается через сумму Единого социального взноса, а для резидентов пространства он фиксирован на уровне 22%, пишет 24 канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Постановление Кабмина о новом порядке бронирования предусматривает исключение для резидентов "Дія.City", поскольку технически размер заработной платы лица считается именно через сумму уплаченного ЕСВ. В "Дія.City" же размер ЕСВ фиксированный - 22% от минимальной зарплаты,

– сообщили в пресс-службе Минцифры.

В частности, к резидентам "Дія.City", еще на этапе получения статуса, применяют ряд критериев. Один из них – это среднеучетная зарплата в компании не менее чем 1 200 евро.

Какие произошли изменения по бронированию украинцев

Еще 1 декабря Кабинет министров обнародовал обновленное постановление о бронировании через "Дію". Таким образом с 1 числа предприятия могут бронировать новых работников. Однако только с начислением им зарплаты от 20 тысяч гривен в месяц.

В частности правительство продлило статус критически важных предприятий до 28 февраля 2025 года. Речь идет о всех, кто имел такой статус по состоянию на 1 декабря 2024 года. В то же время информация по обновлению зарплаты будет доступна помесячно.

Однако было снято требование о месячной зарплате в 20 тысяч гривен для возможности бронирования к сотрудникам компаний-резидентов "Дія.City".

Компании-резиденты уравняли с работниками государственных и коммунальных предприятий, также было расширение до 100% квоты бронирования протезистов-ортезистов

– пишет издание.

Заметьте! В частности Минэкономики и Минцифры задекларировали, что процесс бронирования военнообязанных мужчин через платформу "Дія" восстановлен уже с 1 декабря. Но сейчас предприятия могут бронировать сотрудников только до 28 февраля 2025 года. Причиной тому является отсутствие новых критериев критичности и невозможность подтвердить статус критичности.