Блокада украинской границы прекратится: о чем польское правительство договорилось с перевозчиками

Польские перевозчики согласились прекратить блокаду украинской границы. Правда, ожидают выполнения особых условий.

Договоренность о деблокаде границы

Польские перевозчики готовы приостановить акцию протеста на украинской границе. Деблокада пунктов пропуска должна состояться в среду, 17 января, в 13.00.

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На этот шаг они согласились после того, как местное правительство согласилось на часть их требований и готово искать консенсус по другим вопросам.

Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству поработать, поскольку это новое правительство. Это не конец, но протест мы пока приостановим,

– заявил Томаш Борковский, представитель Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта.

Свои протесты на границе с Украиной польские водители начали еще 6 ноября. Они заблокировали пункты пропуска: Корчова – Краковец, Гребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин.

Они потребовали, чтобы ЕС возобновил все разрешения для украинских перевозчиков, отменившее подписание "транспортного безвиза" между Украиной и Евросоюзом. Протестующие заблокировали движение грузового транспорта, пропуская всего одну машину в час. В результате образовались безумные очереди, а украинский бизнес понес миллиардные убытки. Впоследствии к протестам присоединились польские фермеры, заявившие о необходимости "защитить местный агрорынок".

Евросоюз призвал Польшу прекратить блокаду и даже угрожал санкциями, однако этим все и завершилось. Также известно, что польские власти запретила проводить акции протеста в Медике.