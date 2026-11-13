Китайские автомобили меняют мировой рынок: кто выиграет в этой борьбе

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Китайские автомобили находят покупателей за рубежом

Октябрьская статистика показывает, насколько важным для китайских автопроизводителей стал экспорт. Общие продажи легковых автомобилей BYD за месяц выросли на 11%, однако внутри Китая компания продала меньше машин, чем раньше. Снижение спроса на внутреннем рынке компенсировали поставки за рубеж, которые удвоились.

Приведет ли китайская экспансия к снижению цен на электромобили, почему европейские страны вводят пошлины и как изменится автомобильная промышленность – в комментарии для 24 Каналу рассказал американский юрист и политический стратег Юрий Ванетик.

У Chery ситуация аналогичная – общие продажи выросли на 5%, тогда как экспорт – примерно на 60%. Положительную динамику за рубежом продемонстрировала и Geely, чьи зарубежные продажи увеличились более чем на 100%. Но не все китайские производители демонстрируют одинаковые результаты. У части компаний поставки сокращаются.

Важно! Рост экспорта отдельных брендов еще не означает, что весь китайский автомобильный рынок движется в одном направлении.

Поэтому не стоит воспринимать показатели Chery как статистику продаж электромобилей. Компания экспортирует автомобили с различными типами двигателей – бензиновыми, гибридными и электрическими. Поэтому увеличение общих поставок не свидетельствует о таком же росте экспорта электромобилей.

Сильная сторона китайских компаний – это налаженное производство и доступ к ключевым компонентам, в частности к аккумуляторам. Благодаря масштабам и развитой сети поставщиков они могут контролировать затраты на различных этапах производства. К этому добавляется быстрое обновление технологий и моделей.

Юрий Ванетик объясняет успех китайских брендов сочетанием нескольких факторов:

большими производственными мощностями;

конкурентоспособной себестоимостью;

готовностью активно бороться за покупателя на новых рынках.

Именно это создает давление на производителей, которые годами доминировали в автомобильной отрасли.

Станут ли электромобили дешевле

Появление сильных конкурентов обычно заставляет производителей пересматривать цены. Если покупатель может выбрать более дешевую модель с аналогичными характеристиками, другим брендам приходится либо снижать стоимость, либо убеждать клиента, что их автомобиль стоит переплаты.

Китайские компании особенно активно работают в сегменте доступных и среднеценовых автомобилей. Именно здесь их ценовая политика может оказать наибольшее влияние на конкурентов в Европе и на развивающихся рынках.

По оценке Юрия Ванетика, в долгосрочной перспективе электромобили могут стать более доступными. Производители и в дальнейшем будут искать способы удешевить аккумуляторы, оптимизировать производство и предлагать покупателям больше за те же деньги.

Однако это не означает, что цены на электрокары обязательно будут снижаться во всех странах. Даже если автомобиль дешевеет на заводе, его конечная стоимость зависит от доставки, валютного курса, налогов, пошлин и местного спроса. Поэтому одна и та же модель на разных рынках может стоить совершенно по-разному.

Но есть и другая сторона ценовой конкуренции. Когда компании пытаются удержать покупателей за счет скидок, их прибыльность сокращается. Не все производители смогут долго работать в таких условиях. Части из них придется пересматривать модельный ряд, сокращать расходы или объединяться с другими игроками.

Отметим! Более доступные электромобили – это вполне реальная перспектива, но она не означает, что все производители выиграют от усиления конкуренции. Для одних это возможность увеличить продажи, для других – риск потерять часть рынка.

Почему Европа вводит пошлины на китайские электромобили

Для европейских автопроизводителей китайская экспансия стала не просто вопросом конкуренции за покупателя. Автомобильная промышленность обеспечивает значительное количество рабочих мест, а ее развитие связано с большими инвестициями и технологическими разработками. Поэтому быстрое укрепление позиций китайских брендов вызывает беспокойство на уровне Евросоюза.

ЕС уже ввел дополнительные компенсационные пошлины на электромобили китайского производства. Основанием послужило расследование в отношении государственных субсидий, которые, по заключению европейской стороны, создают преимущества для китайских производителей.

Для BYD дополнительная ставка составляет 17%. Она начисляется сверх стандартной импортной пошлины и касается аккумуляторных электромобилей, произведенных в Китае. То есть речь идет не обо всех автомобилях бренда BYD, а именно об соответствующей категории машин китайского производства.

В то же время Евросоюз оставил возможность договариваться о других условиях импорта. В частности, производители могут предлагать минимальные импортные цены в качестве альтернативы дополнительным пошлинам. Такой механизм позволяет продолжать торговлю, но ограничивать ценовое давление на европейский рынок.

Юрий Ванетик не исключает, что торговые споры могут распространиться и на другие категории автомобилей, в частности на гибриды. Однако возможность введения таких мер не означает, что соответствующее решение уже принято.

Одной только таможенной защитой европейским компаниям не обойтись. Volkswagen, Ford, General Motors и Stellantis придется пересматривать расходы, работать над удешевлением производства и искать более надежные источники поставок аккумуляторов.

В противном случае даже защищенный пошлинами рынок не гарантирует им преимущества. Китайские бренды уже доказали, что могут конкурировать не только за счет цены, но и благодаря скорости разработки новых моделей.

Зачем китайским брендам заводы за рубежом

Еще одно изменение, что может повлиять на мировой авторынок, – это перенос части производства за пределы Китая. Компании все чаще рассматривают зарубежные заводы не просто как дополнительные мощности, а как способ закрепиться на новых рынках.

Местное производство позволяет быть ближе к покупателям, быстрее адаптировать автомобили к местным требованиям и снизить зависимость от перевозки готовых машин. Кроме того, оно может помочь сократить часть затрат, связанных с импортом.

Для китайских компаний это особенно важно на фоне торговых ограничений. Если производитель не может конкурировать на определенном рынке на тех же условиях, что и раньше, он будет искать другие способы организовать поставки и производство.

Обратите внимание! Открытие завода за рубежом не означает автоматического освобождения от всех пошлин и регуляторных требований.

Западным производителям также придется менять производственные стратегии. Среди возможных решений:

автоматизация заводов;

пересмотр их загрузки;

партнерства и совместные проекты с другими компаниями.

По мнению Юрия Ванетика, мировой авторынок может постепенно разделиться на региональные торговые блоки. В каждом из них будут действовать собственные правила, требования к производству и цепочки поставок. Для автопроизводителей это будет означать более сложный выход на новые рынки, а для покупателей – потенциально меньший выбор в некоторых странах.

Что будет с мировым авторынком

Китайские производители уже заставили конкурентов пересмотреть свои планы. Но смогут ли они надолго закрепиться на международных рынках, будет зависеть не только от цены автомобилей.

Компаниям придется учитывать местное законодательство, требования к безопасности и экологические стандарты, а также доказывать, что их экспансия приносит стабильную прибыль. Быстрый рост экспорта сам по себе этого не гарантирует.

Для европейских брендов главная задача – не потерять покупателей, которые все внимательнее сравнивают стоимость и характеристики автомобилей. Известное имя уже не всегда убеждает заплатить больше, если конкурент предлагает аналогичные возможности по более низкой цене.

В то же время чрезмерная защита внутреннего рынка может обернуться проблемами для самих потребителей. Если из-за пошлин импортные автомобили будут дорожать, выбор доступных моделей сократится. А местные производители могут получить меньше стимулов снижать себестоимость и быстрее обновлять продукцию.

К слову, в октябре 2026 Украинцы часто выбирали Toyota RAV-4, Skoda Kodiaq и Volkswagen Touareg. Стабильно пользуются спросом и такие модели автомобилей, как Renault Duster, Hyundai Tucson и Mazda CX5. Более 60% автомобилей в течение месяца приобрели частные клиенты и лишь 30% – юридические лица.