Китайські автомобілі змінюють світовий ринок: хто виграє від цієї боротьби

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Китайські автомобілі знаходять покупців за кордоном

Жовтнева статистика показує, наскільки важливим для китайських автовиробників став експорт. Загальні продажі легкових автомобілів BYD за місяць зросли на 11%, однак усередині Китаю компанія продала менше машин, ніж раніше. Слабший попит на домашньому ринку компенсували закордонні поставки, які подвоїлися.

Чи призведе китайська експансія до зниження цін на електромобілі, чому європейські країни запроваджують мита та як зміниться автомобільна промисловість – у коментарі 24 Каналу розповів американський юрист і політичний стратег Юрій Ванетик.

У Chery ситуація схожа – загальні продажі зросли на 5%, тоді як експорт – приблизно на 60%. Позитивну динаміку за кордоном показала й Geely, чиї закордонні продажі збільшилися більш ніж удвічі. Але не всі китайські виробники демонструють однакові результати. У частини компаній поставки скорочуються.

Важливо! Зростання експорту окремих брендів ще не означає, що весь китайський автомобільний ринок рухається в одному напрямку.

Відтак, не варто сприймати показники Chery як статистику продажів електрокарів. Компанія експортує автомобілі з різними типами двигунів – бензиновими, гібридними та електричними. Тому збільшення загальних поставок не свідчить про таке саме зростання експорту електромобілів.

Сильна сторона китайських компаній це налагоджене виробництво та доступ до ключових компонентів, зокрема акумуляторів. Завдяки масштабам і розвиненій мережі постачальників вони можуть контролювати витрати на різних етапах виробництва. До цього додається швидке оновлення технологій і моделей.

Юрій Ванетик пояснює успіх китайських брендів поєднанням кількох чинників:

великими виробничими потужностями;

конкурентною собівартістю;

готовністю активно боротися за покупця на нових ринках.

Саме це створює тиск на виробників, які роками домінували в автомобільній галузі.

Чи стануть електромобілі дешевшими

Поява сильних конкурентів зазвичай змушує виробників переглядати ціни. Якщо покупець може обрати дешевшу модель із подібними характеристиками, іншим брендам доводиться або знижувати вартість, або переконувати клієнта, що їхній автомобіль вартий переплати.

Китайські компанії особливо активно працюють у сегменті доступних і середньоцінових машин. Саме тут їхня цінова політика може найбільше вплинути на конкурентів у Європі та на ринках, що розвиваються.

За оцінкою Юрія Ванетика, у довгостроковій перспективі електромобілі можуть стати доступнішими. Виробники й надалі шукатимуть способи здешевити акумулятори, оптимізувати виробництво та пропонувати покупцям більше за ті самі гроші.

Проте, це не означає, що ціни на електрокари обов'язково знижуватимуться в усіх країнах. Навіть якщо автомобіль дешевшає на заводі, його кінцева вартість залежить від доставки, валютного курсу, податків, мит і місцевого попиту. Тому одна й та сама модель на різних ринках може коштувати зовсім по-різному.

Але, є й інша сторона цінової конкуренції. Коли компанії намагаються втримати покупців за рахунок знижок, їхня прибутковість скорочується. Не всі виробники зможуть довго працювати в таких умовах. Частині доведеться переглядати модельний ряд, скорочувати витрати або об'єднуватися з іншими гравцями.

Зазначимо! Доступніші електромобілі це цілком реальна перспектива, але вона не означає, що всі виробники виграють від посилення конкуренції. Для одних це можливість збільшити продажі, для інших – ризик втратити частину ринку.

Чому Європа запроваджує мита на китайські електрокари

Для європейських автовиробників китайська експансія стала не просто питанням конкуренції за покупця. Автомобільна промисловість забезпечує значну кількість робочих місць, а її розвиток пов'язаний із великими інвестиціями та технологічними розробками. Тому швидке посилення китайських брендів викликає занепокоєння на рівні Євросоюзу.

ЄС уже запровадив додаткові компенсаційні мита на електромобілі китайського виробництва. Підставою стало розслідування щодо державних субсидій, які, за висновками європейської сторони, створюють переваги для китайських виробників.

Для BYD додаткова ставка становить 17%. Вона нараховується понад стандартне імпортне мито та стосується акумуляторних електромобілів, виготовлених у Китаї. Тобто йдеться не про всі автомобілі бренду BYD, а саме про відповідну категорію машин китайського виробництва.

Водночас Євросоюз залишив можливість домовлятися про інші умови імпорту. Зокрема, виробники можуть пропонувати мінімальні імпортні ціни як альтернативу додатковим митам. Такий механізм дає змогу продовжувати торгівлю, але обмежувати ціновий тиск на європейський ринок.

Юрій Ванетик не виключає, що торговельні суперечки можуть поширитися й на інші категорії автомобілів, зокрема гібриди. Однак можливість запровадження таких заходів не означає, що відповідне рішення вже ухвалене.

Самим лише митним захистом європейським компаніям не обійтися. Volkswagen, Ford, General Motors і Stellantis доведеться переглядати витрати, працювати над здешевленням виробництва та шукати надійніші джерела постачання акумуляторів.

Інакше навіть захищений митами ринок не гарантуватиме їм переваги. Китайські бренди вже довели, що можуть конкурувати не лише за рахунок ціни, а й завдяки швидкості розробки нових моделей.

Навіщо китайським брендам заводи за кордоном

Ще одна зміна, яка може вплинути на світовий авторинок це перенесення частини виробництва за межі Китаю. Компанії дедалі частіше розглядають іноземні заводи не просто як додаткові потужності, а як спосіб закріпитися на нових ринках.

Локальне виробництво дає змогу бути ближче до покупців, швидше пристосовувати автомобілі до місцевих вимог і зменшувати залежність від перевезення готових машин. Крім того, воно може допомогти скоротити частину витрат, пов'язаних з імпортом.

Для китайських компаній це особливо важливо на тлі торговельних обмежень. Якщо виробник не може конкурувати на певному ринку на тих самих умовах, що й раніше, він шукатиме інші способи організувати постачання та виробництво.

Зазначимо! Відкриття заводу за кордоном не означає автоматичного звільнення від усіх мит і регуляторних вимог.

Західним виробникам також доведеться змінювати виробничі стратегії. Серед можливих рішень:

автоматизація заводів;

перегляд їхньої завантаженості;

партнерства та спільні проєкти з іншими компаніями.

На думку Юрія Ванетика, світовий авторинок може поступово розділитися на регіональні торговельні блоки. У кожному з них діятимуть власні правила, вимоги до виробництва та ланцюги постачання. Для автовиробників це означатиме складніший вихід на нові ринки, а для покупців – потенційно менший вибір у деяких країнах.

Що буде зі світовим авторинком

Китайські виробники вже змусили конкурентів переглядати свої плани. Але чи зможуть вони надовго закріпитися на міжнародних ринках, залежатиме не лише від ціни автомобілів.

Компаніям доведеться враховувати місцеве законодавство, вимоги до безпеки та екологічні стандарти, а також доводити, що їхня експансія приносить стабільний прибуток. Швидке зростання експорту саме по собі цього не гарантує.

Для європейських брендів головне завдання – не втратити покупців, які дедалі уважніше порівнюють вартість і характеристики автомобілів. Відоме ім'я вже не завжди переконує заплатити більше, якщо конкурент пропонує схожі можливості дешевше.

Водночас надмірний захист внутрішнього ринку може обернутися проблемами для самих споживачів. Якщо через мита імпортні автомобілі дорожчатимуть, вибір доступних моделей скоротиться. А місцеві виробники можуть отримати менше стимулів знижувати собівартість і швидше оновлювати продукцію.

До слова, у жовтні 2026 українці часто обирали Toyota RAV-4, Skoda Kodiaq та Volkswagen Touareg. Стабільно є попит й на такі моделі автівок як Renault Duster, Hyundai Tucson та Mazda CX5. Понад 60% автівок впродовж місяця придбали приватні клієнти і лише 30% – юридичні особи.