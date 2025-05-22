BYD впервые обогнала Tesla в Европе: перелом на рынке электрокаров

Китайский автопроизводитель BYD впервые обогнал Tesla по объемам продаж электромобилей в Европе. Компания впервые вошла в топ-10 брендов на европейском рынке электромобилей.

BYD значительно увеличил продажи

Как пишет Bloomberg, это считают переломным моментом для рынка, передает 24 Канал. В апреле BYD реализовал 7231 электрокар в Европе, что на 169% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Tesla, наоборот, потерпела падение – ее апрельские продажи уменьшились на 49%. Если учесть также гибриды, то преимущество BYD еще весомее: ее общие продажи выросли на 359%.

Лидеры рынка

Несмотря на это, лидерами европейского рынка остаются Volkswagen (прирост +61%) и BMW. При этом Škoda показала один из самых динамичных результатов – увеличила продажи втрое и заняла третье место в рейтинге.

Самым популярным электромобилем апреля стала Skoda Elroq – почти 8000 проданных единиц. А Renault Clio впервые с 2020 года возглавил общий рейтинг продаж: 19 000 машин за месяц. Ранее лидером был Dacia Sandero, который удерживал первенство в 2024-м.