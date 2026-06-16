Разгорается скандал: бывший глава Carlsberg в Украине подал в суд на компанию
Бывший генеральный директор "Карлсберг Украина" Петр Чернышов вместе с другими миноритарными акционерами оспаривает в суде цену принудительного выкупа акций компании в 2019 году. В качестве компенсации требуют десятки миллионов гривен.
Что известно о скандале с акциями "Карлсберг Украина"?
Истцы считают, что стоимость акций была занижена. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на годовой отчет компании за 2025 год, пишет Forbes.
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Теперь акционеры требуют от компании доплатить разницу, а также компенсировать инфляционные потери и 3% годовых. Сначала Петр Чернышов заявил требования на 12,2 миллиона гривен, однако в процессе рассмотрения дела он увеличил сумму претензий почти вдвое – до 24 миллионов.
Впоследствии интересы истцов начал представлять юрист Леонид Белкин. Он известен участием в резонансном деле о сквиз-ауте Авдеевского коксохимического завода, в котором Верховный Суд встал на сторону миноритарных акционеров.
Что говорят в компании?
В ответ "Карлсберг Украина" подала встречный иск. Компания просит признать недействительным один из договоров, на основании которого один из истцов получил право требования к обществу. Суд решил рассматривать оба иска в рамках одного дела. Когда будет слушание и что говорит Чернышов:
- В начале июня Хозяйственный суд Запорожской области завершил подготовительный этап рассмотрения. Основное судебное заседание назначено на 22 июня.
- Петр Чернышов подтвердил свое участие в процессе, однако воздержался от подробных комментариев по делу.
- По его словам, события, ставшие предметом судебного спора, происходили уже после завершения его работы в компании.
Интересно! "Карлсберг Украина" входит в состав Carlsberg Group и владеет пивоварнями в Запорожье, Киеве и Львове. В 2025 году компания получила 1,81 миллиарда гривен чистой прибыли при выручке 12,17 миллиардов.
Что известно о деятельности "Карлсберг Украина"?
- В апреле 2026 года стало известно, что компания "Карлсберг Украина" сменила владельца, теперь 100% акций контролирует шведская Carlsberg Sverige AB после слияния с Baltic Beverages Invest Aktiebolag. Несмотря на снижение выручки и чистой прибыли в 2025 году, активы компании выросли более чем на 9%, а долги снизились на 5,7%.
- А зимой сообщалось, что Carlsberg закрывает свои филиалы в Харькове, Одессе и Донецке, но продолжает работать по всей Украине.
- В целом Carlsberg сообщила о 5% росте операционной прибыли за 2025 год благодаря снижению расходов и продаже безалкогольных напитков. Компания прогнозирует сложный 2026 год из-за слабого спроса на алкогольные напитки и геополитической неопределенности.