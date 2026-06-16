Разгорается скандал: бывший глава Carlsberg в Украине подал в суд на компанию

Бывший генеральный директор "Карлсберг Украина" Петр Чернышов вместе с другими миноритарными акционерами оспаривает в суде цену принудительного выкупа акций компании в 2019 году. В качестве компенсации требуют десятки миллионов гривен.

Что известно о скандале с акциями "Карлсберг Украина"?

Истцы считают, что стоимость акций была занижена. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на годовой отчет компании за 2025 год, пишет Forbes.

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Теперь акционеры требуют от компании доплатить разницу, а также компенсировать инфляционные потери и 3% годовых. Сначала Петр Чернышов заявил требования на 12,2 миллиона гривен, однако в процессе рассмотрения дела он увеличил сумму претензий почти вдвое – до 24 миллионов.

Впоследствии интересы истцов начал представлять юрист Леонид Белкин. Он известен участием в резонансном деле о сквиз-ауте Авдеевского коксохимического завода, в котором Верховный Суд встал на сторону миноритарных акционеров.

Что говорят в компании?

В ответ "Карлсберг Украина" подала встречный иск. Компания просит признать недействительным один из договоров, на основании которого один из истцов получил право требования к обществу. Суд решил рассматривать оба иска в рамках одного дела. Когда будет слушание и что говорит Чернышов:

В начале июня Хозяйственный суд Запорожской области завершил подготовительный этап рассмотрения. Основное судебное заседание назначено на 22 июня.

Петр Чернышов подтвердил свое участие в процессе, однако воздержался от подробных комментариев по делу.

По его словам, события, ставшие предметом судебного спора, происходили уже после завершения его работы в компании.

Интересно! "Карлсберг Украина" входит в состав Carlsberg Group и владеет пивоварнями в Запорожье, Киеве и Львове. В 2025 году компания получила 1,81 миллиарда гривен чистой прибыли при выручке 12,17 миллиардов.

Что известно о деятельности "Карлсберг Украина"?