Carlsberg рассказал, когда завершит процесс продажи бизнеса в россии

В датской пивоваренной компании Carlsberg сообщили, когда завершат процесс по продаже заводов в стране-агрессоре. Также в компании отчитались об убытках за первое полугодие.

Когда Carlsberg продаст заводы в россии

Carlsberg вероятнее всего, завершит продажу бизнеса в россии через 12 месяцев после объявления о прекращении бизнеса в стране-агрессоре. Заметим, что многие международные компании, несмотря на заявления о прекращении бизнеса в россии, все еще продолжают там деятельность.

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Главный исполнительный директор компании Кеес'та Харта в своем заявлении вчера, 17 августа, рассказал, когда ожидать завершения продажи заводов компании в россии.

Продажи, скорее всего, будут завершены через 12 месяцев после того, как компания объявила о плане выхода,

– сказал Харт.

Также компания объявила о списании своих российских активов на 9,6 миллиарда крон, что эквивалентно около 1,28 миллиарда евро, в результате чего чистый убыток за первое полугодие составил 5,28 миллиарда крон или 716 миллионов евро.

Что этому предшествовало

В начале марта этого года компания Carlsberg сообщила, что останавливает экспорт и инвестиции в россию.

Впоследствии пивоваренная компания сообщила о продаже заводов и выходе с российского рынка из-за военной агрессии в Украине.

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Carlsberg имеет 8 пивоварен и 8,4 тысячи сотрудников в стране-агрессоре. В Украине компания занимает 31% рынка пива. На территории нашего государства корпорация приостановилась на трех своих пивоварнях после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.