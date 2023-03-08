Carlsberg планирует продать бизнес в России уже в ближайшее время

В пивоваренной компании Carlsberg сообщили, что планируют продать свой бизнес в России до конца весны. Об этом сообщил гендиректор датской компании Кеес т'Харта.

Carlsberg хотят выйти из России до конца весны

О планах выйти из России до конца весны, год спустя после того, как компания сообщила, что планирует покинуть российский рынок, стало известно в сообщении т'Харта о своей отставке.

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Оставаясь на должности еще полгода, мы с командой сможем продолжить реализацию наших сложных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до лета.

– говорится в сообщении.

Кеес т'Харт занимал должность гендиректора Carlsberg в течение восьми лет. Он покинет должность не позднее конца третьего квартала 2023 года.

Carlsberg выходит с российского рынка

Carlsberg имеет 8 пивоварен и 8,4 тысячи сотрудников в стране-агрессоре. В Украине компания занимает 31% рынка пива. На территории нашего государства корпорация приостановилась на трех своих пивоварнях после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.