Carlsberg не хочет подписывать соглашение с Россией: документ сделает кражу бизнеса легитимной

Россияне решили захватить все активы датской компании Carlsberg на своей территории. Европейцы ничего не могут сделать против оккупантов, но пытаются хотя бы называть вещи своими именами.

Попытка узаконить воровство европейского бизнеса

Ранее российский диктатор Владимир Путин решил национализировать бизнес Carlsberg и Danone в России. Своим специальным указом он передал активы западных компаний в управление Росимуществу.

Кстати Россия угрожает ЕС конфискацией активов, если дивиденды от санкционных денег пойдут Украине

В Carlsberg сообщили, что разорвали все связи с российским бизнесом и отозвали у "Балтики" все лицензии. Датская пивоварня пыталась выйти с российского рынка через продажу активов, как это делали все, но Кремль решил просто забрать бизнес себе.

В России Carlsberg имел 8 пивоварен, на который работало 8400 человек. Когда Россия украла бизнес, компания списала активы в 1,41 миллиарда долларов.

Теперь Москва предлагает Carlsberg подписать соглашение, но датчане отказываются, чтобы не легитимировать кражу своего бизнеса.

Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им, чтобы это выглядело легитимным,

– заявил Якоб Ааруп-Андерсен, генеральный директор Carlsberg.

Вместе с тем, в компании не уверены, что отзыв лицензий может остановить попытки россиян производить продукцию бренда, поскольку нет возможности им в этом помешать.

Напомним, при желании западного бизнеса выйти из России оккупанты обваливают цену его активов и заставляют заплатить сумасшедший налог от стоимости соглашения, направляемого на войну против Украины.