Бизнес спрогнозировал как вырастут цены на год в Украине

18 апреля 2023, 12:49
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Источник:

Национальный банк Украины

Предприниматели ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 20,7%. А вот инфляционные настроения бизнеса наоборот улучшились.

Об этом отметил Нацбанк в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" за I квартал текущего года.

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Почему цены будут расти

Существенным фактором роста потребительских цен, по мнению предпринимателей, остаются военные действия. Такой вариант избрали 88,4% опрошенного бизнеса. Не последнее место занимает курс гривны по отношению к доллару, витать на производстве и цены на мировых рынках.

Ситуация с инфляцией

В последнем квартале 2022 года бизнес ожидал инфляции 23,3%, в III квартале – 25,2%, во II квартале – 21,7%, в I квартале – 8,7%.

  • По сравнению с предыдущим кварталом больше предпринимателей стало ожидать инфляции до 20% (на 9,1 поденных пункта – до 46,8%).
  • Существенно уменьшилась доля ожидающих инфляцию свыше 30% (на 12,1 процентных пунктов – до 16,2%).

Ожидание бизнеса по инфляции / Инфографика НБУ

Справка: опрос НБУ проводился с 30 января по 28 февраля 2023 года. В нем приняли участие 644 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.
Автор: Дар'я Вереньова