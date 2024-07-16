Цены на сладкую газировку могут вырасти: в Раде обсудят введение налога

Завтра в Раде могут ввести новый налог на сладкие газированные воды. Из-за этого цены на эти продукты могут вскоре вырасти.

В Украине могут ввести налог на газированную воду

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что уже завтра в Раде рассмотрят законопроект о новом налоге на газированные напитки.

Читайте также Чек на 27 миллионов долларов: в Польше оштрафовали PayPal

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Завтра на заседание комитета выносят законопроект о введении налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ.

Ранее 24 Канал писал, что в Налоговом кодексе вводится ставка налога на напитки с ароматическими веществами, подсластителем или сахаром, при условии, что они минеральные или газированные. Налог составит 0,1 евро за литр (то есть где-то 4 гривны).

Однако эта идея не новая, например в прошлом году были зарегистрированы следующие законопроекты:

№9032-1 – изменения в Налоговом кодексе, благодаря которым должно быть добавлено 0,1 евро к каждому литру напитка.

№9033-1 – предложение использовать налог для реализации программ здравоохранения, а также поддержка школьного детского питания.

Опыт других стран

В 2022 году в Израиле ввели новый налог на газированную воду. Напитки, содержащие более 5 граммов сахара на 100 граммов жидкости, облагаются дополнительным налогом в размере 1 шекеля (эквивалент 0,3 евро) за литр.

Казахстан наращивает акциз на газированную воду. Например в прошлом году он составлял 20%, в 2024 году уже – 35%, а 2025-го – 45%.

Исследование показало, что значительное количество украинских детей регулярно употребляют сладкую газировку. Фактически, треть детей являются частыми потребителями этих напитков. Удивительно, но более двух третей родителей не вмешиваются и не возражают против потребления детьми газировки и сладких пакетированных соков. Кроме того, было отмечено, что дети более склонны покупать подслащенную воду по собственному желанию, в отличие от соков.