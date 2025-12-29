Цены взлетели вдвое: где в Украине дороже и дешевле всего выпить кофе

Чашка эспрессо в Украине выросла в цене на 17% за год. Всего почти в 2 раза поднялась цена на эспрессо с начала полномасштабной, а самые дорогие напитки подают в так называемой "кофейной столице Украины".

Какие цены на кофе в разных областях?

41 гривны достигла средняя цена чашки эспрессо в декабре 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Это на 17% больше, чем в декабре прошлого года, когда чашку кофе можно было приобрести за 35 гривен.

Дороже всего эспрессо сейчас пьют на Львовщине – в среднем 47 гривен за чашку. За год цена здесь выросла на 19%. Регион впервые за последние годы возглавил "кофейный рейтинг", вытеснив многолетнего лидера. Одесская область, которая два года подряд была рекордсменом по ценам на кофе, в декабре 2025 года оказалась на втором месте – 45 гривен за эспрессо.

Самое дешевое эспрессо уже третий год подряд можно найти в Хмельницкой области – 33 гривны за чашку. Даже несмотря на то, что и здесь за год цена выросла на 18%. За 35 гривен можно выпить эспрессо в Запорожской и Кировоградской областях.

Наибольший годовой прирост стоимости эспрессо зафиксирован на прифронтовой Сумщине: +26%. Несмотря на это, средняя цена все еще ниже общеукраинской – 36 гривен. Отметим, что еще в прошлом году Сумщина была среди регионов с самым дешевым кофе.

Средняя цена эспрессо в Украине / инфографика Опендатабот

Что происходит с ценами на кофе и какао в мире?