За сколько можно купить павербанк, генератор или зарядную станцию

Зарядить телефон и ноутбук для работы, включить свет в комнате, запитать роутер – это лишь часть того, без чего сегодня невозможно функционировать. Неудивительно, что за период постоянных отключений спрос на приборы вырос существенно.

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24 Канал проанализировал цены на павербанки, генераторы и зарядные станции в крупнейших сетях магазинов и маркетплейсах электроники и выяснил за сколько сегодня можно приобрести приборы, которые делают нашу жизнь более комфортной.

Павербанки

На сайте торговой сети Comfy можно найти самые дешевые и простые павербанки от 349 гривен до почти 500 гривен. В то же время более мощные стоят от тысячи гривен. Максимальная цена за павербанк достигает 10 тысяч гривен.

В то же время более мощные стоят от тысячи гривен. Максимальная цена за павербанк Павербанки с емкостью аккумулятора в 10 – 20 тысяч миллиампер-час в "Фокстроте" найдется по разной цене и от разного производителя. Самая высокая цена, которая встречается, – это почти 6 700 гривен , а самая низкая – 349 гривен.

, а самая низкая – На Prom.ua можно найти павербанки в самой низкой ценовой категории – от 250 гривен до более 700 гривен. В зависимости от мощности прибора цена растет и стартует от тысячи гривен до более 3 тысяч гривен.

Зарядные станции

Диапазон цен на такие приборы довольно широкий в Comfy. В среднем стоимость стартует от 11 – 14 тысяч гривен. А максимальная цена может достигать более 100 – 200 тысяч гривен.

А максимальная цена может достигать Наименьшая цена, которую можно встретить на Prom.ua на зарядные станции, – от 5 до 6 тысяч гривен (мощность ориентировочно 150 ватт). Впрочем, станции, мощностью 1 200 – 1 800 ватт, будут стоить уже от 40 до более 60 тысяч гривен.

(мощность ориентировочно 150 ватт). Впрочем, станции, мощностью 1 200 – 1 800 ватт, будут стоить уже Стоимость в "Фокстроте" даже за самую дешевую станцию довольно большая – это почти 10 тысяч гривен. А самая высокая цена, которая встречается на сайте – 160 тысяч гривен.

Генераторы

Наименьшие цены на генераторы в Comfy колеблются от 5,5 тысячи гривен до более 9 тысяч гривен. Средние составляют от 12 тысяч до 25 тысяч гривен. А самые высокие цены стартуют от 30 тысяч до чуть ли не 400 тысяч гривен (генераторы, которые могут запитывать офисы, торговые центры и т.д.).

Средние составляют А самые высокие цены стартуют (генераторы, которые могут запитывать офисы, торговые центры и т.д.). На Prom.ua найти бензиновый генератор можно как за более 6 тысяч гривен, так и за 7 тысяч гривен (до 5 – 7 киловатт). Если же выбирать инверторный генератор, тогда цена будет колебаться в пределах 20 – 40 тысяч гривен.

(до 5 – 7 киловатт). Если же выбирать инверторный генератор, тогда цена будет колебаться В этой категории на сайте "Фокстрота" в зависимости от вида топлива, двигателя, мощности и веса стоимость колеблется от 9 тысяч гривен (самый простой) до даже 350 тысяч гривен.

Как вырос спрос на приборы

В COMFY за два месяца от начала длительных отключений света украинцы чаще начали покупать зарядные станции, генераторы и павербанки, передает 24 Канал. По данным сети магазинов, по сравнению с мартом и апрелем 2024 года в мае – июля спрос в отдельных категориях вырос на 300 – 400%.

зарядные станции выросли на 400%,

источники бесперебойного питания на 320%,

генераторы на 300%,

павербанки на 150%.

Заметьте! На сегодня в Украине ощущается дефицит товаров в этих категориях.

Как только появляются товары у поставщиков – мы их выкупаем. Также делаем предзаказ у внешних поставщиков, чтобы законтрактовать как можно больше зарядных станций и павербанков. Потому что, как видим, прогнозы энергетиков неутешительные, и повышенный спрос на эту категорию товаров будет сохраняться до конца года,

– прогнозирует ритейлер.

Известно, что средняя стоимость товаров в категории уже выросла на 30%, но это произошло только из-за роста расходов на логистику и колебаний курса валют.