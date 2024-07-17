За скільки можна купити павербанк, генератор чи зарядну станцію

Зарядити телефон та ноутбук для роботи, увімкнути світло у кімнаті, заживити роутер – це лише частина того без чого на сьогодні неможливо функціонувати. Не дивно, що за період постійних відключень попит на прилади виріс суттєво.

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24 Канал проаналізував ціни на павербанки, генератори та зарядні станції в найбільших мережах магазинів та маркетплейсах електроніки й з'ясував за скільки на сьогодні можна придбати прилади, які роблять наше життя більш комфортним.

Павербанки

На сайті торгової мережі Comfy можна знайти найдешевші та найпростіші павербанки від 349 гривень до майже 500 гривень. Водночас більш потужні коштують від тисячі гривень. Максимальна ціна за павербанк сягає 10 тисяч гривень.

Водночас більш потужні коштують від тисячі гривень. Максимальна ціна за павербанк Павербанки з місткістю акумулятора в 10 – 20 тисяч міліампер-година у "Фокстроті" знайдеться за різною ціною та від різного виробника. Найвища ціна, яка зустрічається, – це майже 6 700 гривень , а найнижча – 349 гривень.

, а найнижча – На Prom.ua можна знайти павербанки в найнижчій ціновій категорії – від 250 гривень до понад 700 гривень. Залежно від потужності приладу ціна росте й стартує від тисячі гривень до понад 3 тисяч гривень.

Зарядні станції

Діапазон цін на такі прилади доволі широкий в Comfy. В середньому вартість стартує від 11 – 14 тисяч гривень. А максимальна ціна може сягати понад 100 – 200 тисяч гривень.

А максимальна ціна може сягати Найменше ціна, яку можна зустріти на Prom.ua на зарядні станції, – від 5 до 6 тисяч гривень (потужність орієнтовно 150 ватів). Утім, станції, потужністю 1 200 – 1 800 ватів, коштуватимуть вже від 40 до понад 60 тисяч гривень.

(потужність орієнтовно 150 ватів). Утім, станції, потужністю 1 200 – 1 800 ватів, коштуватимуть вже Вартість у "Фокстроті" навіть за найдешевшу станцію доволі велика – це майже 10 тисяч гривень. А найвища ціна, яка зустрічається на сайті – 160 тисяч гривень.

Генератори

Найменші ціни на генератори в Comfy коливаються від 5,5 тисячі гривень до понад 9 тисяч гривень. Середні становлять від 12 тисяч до 25 тисяч гривень. А найвищі ціни стартують від 30 тисяч до ледь не 400 тисяч гривень (генератори, які можуть забезпечувати живлення офісів торгових центрів тощо).

Середні становлять А найвищі ціни стартують (генератори, які можуть забезпечувати живлення офісів торгових центрів тощо). На Prom.ua знайти бензиновий генератор можна як за понад 6 тисяч гривень, так і за 7 тисяч гривень (до 5 – 7 кіловатів). Якщо ж обирати інверторний генератор, тоді ціна коливатиметься в межах 20 – 40 тисяч гривень.

(до 5 – 7 кіловатів). Якщо ж обирати інверторний генератор, тоді ціна коливатиметься В цій категорії на сайті "Фокстроту" залежно від виду пального, двигуна, потужності та ваги вартість коливається від 9 тисяч гривень (найпростіший) до навіть 350 тисяч гривень.

Як виріс попит на прилади

В COMFY за два місяці від початку тривалих відключень світла українці частіше почали купляти зарядні станції, генератори та павербанки, передає 24 Канал. За даними мережі магазинів, в порівнянні з березнем та квітнем 2024 року у травні – липня попит в окремих категоріях виріс на 300 – 400%.

зарядні станції зросли на 400%,

джерела безперебійного живлення на 320%,

генератори на 300%,

павербанки на 150%.

Зауважте! На сьогодні в Україні відчувається дефіцит товарів в цих категоріях.

Щойно з'являються товари у постачальників – ми їх викуповуємо. Також робимо передзамовлення у зовнішніх постачальників, щоб законтрактувати якомога більше зарядних станцій та павербанків. Бо, як бачимо, прогнози енергетиків невтішні, і підвищений попит на цю категорію товарів буде зберігатися до кінця року,

– прогнозує ритейлер.

Відомо, що середня вартість товарів в категорії вже зросла на 30%, але це відбулося лише через зростання витрат на логістику та коливання курсу валют.