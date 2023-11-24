Что покупали украинцы в "черную пятницу"

В последнюю пятницу ноября в разных странах мира отмечают всемирный день распродаж - так называемую "черную пятницу". В этот день продавцы производят распродажи и скидки, а спрос на товары характерно увеличивается.

Как изменился спрос в Украине

Одна из украинских интернет-площадок по продаже проанализировала, что в день "черной пятницы" и накануне спрос на украинские товары вырос примерно на 70% по сравнению с прошлой неделей.

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Кроме того, количество онлайн-покупателей увеличилось на 50%, сравнивая с периодом до распродажи, а среднее количество заказов от одного покупателя выросла на 10%.

Среди самых популярных товаров в 2023 году, в то время как в прошлом году наибольшим спросом пользовались фонари, стиральные средства, аккумуляторы и батарейки и другие.

В целом за первые дни распродажи каждый из покупателей уже приобрел на 20% больше товаров, чем обычно.



Онлайн-магазин сравнил самые популярные покупки "черной пятницы" в 2022 и 2023 году / Фото — Rozetka

Генератор vs электроника

В прошлом году самым дорогим товаром, который заказали онлайн в черную пятницу, был дизель-генератор стоимостью 682 000 гривен. В этом году самый дорогой заказ на 322 000 гривен состоит из нескольких товаров: телевизора, веб-камеры, ноутбука и четырех IPhone 15.

В целом, по данным ритейлера, средняя стоимость корзины к Черной пятнице в 2023 году увеличилось на 40%.

К тому же покупатели чаще стали пользоваться услугами курьерской доставки заказа.