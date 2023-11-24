Что покупали украинцы в "черную пятницу"
Источник:Розетка
В последнюю пятницу ноября в разных странах мира отмечают всемирный день распродаж - так называемую "черную пятницу". В этот день продавцы производят распродажи и скидки, а спрос на товары характерно увеличивается.
Как изменился спрос в Украине
Одна из украинских интернет-площадок по продаже проанализировала, что в день "черной пятницы" и накануне спрос на украинские товары вырос примерно на 70% по сравнению с прошлой неделей.
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Кроме того, количество онлайн-покупателей увеличилось на 50%, сравнивая с периодом до распродажи, а среднее количество заказов от одного покупателя выросла на 10%.Любопытно! Среди самых популярных товаров в 2023 году корм для кошек, одежда и обувь, гель для душа и чай, в то время как в прошлом году наибольшим спросом пользовались фонари, стиральные средства, аккумуляторы и батарейки и другие.
В целом за первые дни распродажи каждый из покупателей уже приобрел на 20% больше товаров, чем обычно.
Онлайн-магазин сравнил самые популярные покупки "черной пятницы" в 2022 и 2023 году / Фото — Rozetka
Генератор vs электроника
В прошлом году самым дорогим товаром, который заказали онлайн в черную пятницу, был дизель-генератор стоимостью 682 000 гривен. В этом году самый дорогой заказ на 322 000 гривен состоит из нескольких товаров: телевизора, веб-камеры, ноутбука и четырех IPhone 15.
В целом, по данным ритейлера, средняя стоимость корзины к Черной пятнице в 2023 году увеличилось на 40%.
К тому же покупатели чаще стали пользоваться услугами курьерской доставки заказа.