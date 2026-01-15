Разведка России покупает чешское пиво в обход санкций, –расследование

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин является одним из ближайших соратников Путина. Именно он, вероятно, наладил поставки чешского пива в Россию, несмотря на то, что крупнейшие пивоварни прекратили продажу россиянам.

Что известно о поставках пива в Россию?

После вторжения в Украину в 2022 году СВР России продолжила закупать чешское пиво для своих сотрудников, пишет 24 Канал со ссылкой на Page Not Found.

Хотя крупнейшие пивоварни Чехии – Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar, Staropramen и Bernard – прекратили поставки в Россию из-за войны, продукция продолжает поступать в страну через посредников.

Анализ таможенных данных и госконтрактов показал, что подконтрольное СЗР федеральное государственное предприятие "Ясень" закупает пиво у российской компании PintaKlab. Вместе с этим оно получает продукцию от чешских фирм RedFood и Custom Trade, а также сербской Craft Connect, которая была создана уже после начала войны:

Все они связаны с бизнесменом Михаилом Капитановым.

Только с сентября 2024 до февраля 2025 года его европейские фирмы продали PintaKlab почти 1,3 миллионов литров пива на 25 миллионов чешских крон.

Наибольшей популярностью у СЗР пользуются такие марки, как Budweiser Budvar, Lobkowicz, Platan, Ježek, Svetlovar, а также Velká pinta, ориентированная исключительно на российский рынок.

По данным издания, Капитанов поставляет пиво российской внешней разведке с 2016 года. При этом выручка его фирм резко выросла именно после начала полномасштабной войны в Украине. Сам бизнесмен заявил журналистам, что не торгует с Россией, ведь он гражданин Чехии.

