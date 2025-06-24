Польша официально переходит на 4-дневную рабочую неделю
- Польша запускает пилотный проект перехода на 4-дневную рабочую неделю с 30 июня, предлагая работникам несколько гибких вариантов занятости без изменения зарплаты.
- Программа предусматривает добровольное участие предприятий и поддержку государства субсидиями до 1 миллиона злотых для адаптации бизнес-процессов, планируют полноценно внедрить до ноября 2027 года.
С 30 июня Польша официально запускает пилотный проект перехода на гибкий формат занятости. Работники смогут выбрать один из трех доступных вариантов.
Меньше работы – та же зарплата
В частности, им предложат перейти на четырехдневную рабочую неделю, сократить рабочий день до 6 часов или же получить дополнительные дни отпуска. При этом уровень заработной платы останется неизменным, передает 24 Канал.
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Отмечают, что программу внедряют как эксперимент, который предусматривает добровольное участие предприятий. Полноценно внедрить новую систему планируют до ноября 2027 года.
Поддержка частных компаний
Для компаний частного сектора и государственных учреждений предусмотрена государственная поддержка: субсидии в размере до 1 миллиона злотых (примерно 250 тысяч долларов) для адаптации бизнес-процессов и оптимизации рабочего графика.
В Польше объяснили, что реформа имеет целью улучшить благосостояние работников, уменьшить профессиональное выгорание и способствовать балансу между работой и личной жизнью.