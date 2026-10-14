Что уже удалось восстановить после атаки России
Ранее производственные мощности "Чистой воды" располагались в селе Мила Бучанского района Киевской области, пишет Liga.net.
После временной остановки предприятие начало восстанавливать работу, используя альтернативные возможности для производства и хранения продукции. В частности, компания уже:
- перенесла добычу и розлив воды на партнерские сертифицированные мощности;
- арендовала новый складской комплекс;
- возобновила работу сайта;
- запустила колл-центр для оформления заказов;
- постепенно возобновляет доставку воды жителям и предприятиям.
В настоящее время мы пока не можем полностью обеспечить тот высокий уровень и гибкость сервиса, которые предоставляли ранее. Это касается графиков доставки, ассортимента сопутствующих товаров и обслуживания оборудования. Однако процесс восстановления идет непрерывно,
– отметили в пресс-службе.
Как теперь заказать "Чистую воду"
На сайте компании уже доступна возможность оформления онлайн-заказов, но пока действуют определенные ограничения. Клиентам следует учесть следующие условия:
- Срок доставки: заказ можно оформить сегодня на послезавтра.
- Минимальный объем: необходимо заказать не менее двух бутылей.
- Оплата: пока доступна только онлайн – банковской картой по ссылке.
- График доставки: в некоторые районы воду доставляют не ежедневно.
Итак, "Чистая вода" постепенно возобновляет работу, однако клиентам пока придется учитывать ограничения, касающиеся оплаты, минимального объема и дней доставки.