Что уже удалось восстановить после атаки России

Ранее производственные мощности "Чистой воды" располагались в селе Мила Бучанского района Киевской области, пишет Liga.net.

После временной остановки предприятие начало восстанавливать работу, используя альтернативные возможности для производства и хранения продукции. В частности, компания уже:

перенесла добычу и розлив воды на партнерские сертифицированные мощности;

арендовала новый складской комплекс;

возобновила работу сайта;

запустила колл-центр для оформления заказов;

постепенно возобновляет доставку воды жителям и предприятиям.

В настоящее время мы пока не можем полностью обеспечить тот высокий уровень и гибкость сервиса, которые предоставляли ранее. Это касается графиков доставки, ассортимента сопутствующих товаров и обслуживания оборудования. Однако процесс восстановления идет непрерывно,

– отметили в пресс-службе.

Как теперь заказать "Чистую воду"

На сайте компании уже доступна возможность оформления онлайн-заказов, но пока действуют определенные ограничения. Клиентам следует учесть следующие условия:

Срок доставки: заказ можно оформить сегодня на послезавтра. Минимальный объем: необходимо заказать не менее двух бутылей. Оплата: пока доступна только онлайн – банковской картой по ссылке. График доставки: в некоторые районы воду доставляют не ежедневно.

Итак, "Чистая вода" постепенно возобновляет работу, однако клиентам пока придется учитывать ограничения, касающиеся оплаты, минимального объема и дней доставки.