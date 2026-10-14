Що вже вдалося відновити після атаки Росії
Раніше виробничі потужності "Чистої води" розташовувалися в селі Мила Бучанського району Київської області, пише Liga.net.
Після тимчасової зупинки підприємство почало відновлювати роботу, використовуючи альтернативні можливості для виробництва та зберігання продукції. Зокрема, компанія вже:
- перенесла видобуток і розлив води на партнерські сертифіковані потужності;
- орендувала новий складський комплекс;
- відновила роботу сайту;
- запустила колцентр для оформлення замовлень;
- поступово повертає доставку води мешканцям і бізнесу.
Наразі ми ще не можемо повністю забезпечити той високий рівень і гнучкість сервісу, які надавали раніше. Це стосується графіків доставки, асортименту супутніх товарів та обслуговування обладнання. Проте процес відновлення йде безперервно,
– зазначили у пресслужбі.
Як тепер замовити "Чисту воду"
На сайті компанії вже доступне оформлення онлайн-замовлень, але поки що діють певні обмеження. Клієнтам варто врахувати такі умови:
- Термін доставки: замовлення можна оформити сьогодні на післязавтра.
- Мінімальний обсяг: потрібно замовити щонайменше два бутлі.
- Оплата: наразі доступна лише онлайн – банківською карткою за посиланням.
- Графік доставки: у деякі райони воду доставляють не щодня.
Отже, "Чиста вода" поступово відновлює роботу, однак клієнтам поки доведеться враховувати обмеження щодо оплати, мінімального обсягу та днів доставки.