Скандал с рассыпанным зерном: : полиция Польши уже начала расследование – что грозит нарушителям
Источник:RMF24
Польские фермеры "перегнули" с протестом и нанесли ущерб украинскому бизнесу. Теперь им придется понести ответственность за свои действия.
Расследование инцидента уже продолжается
В воскресенье, 11 февраля, польские фермеры решили повысить градус напряжения своего протеста. На трассе возле пункта пропуска Дорогуск они повредили несколько грузовиков, что привело к россыпи тонн зерна.
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Как уже сообщила местная полиция, инцидент касается трех украинских грузовиков, которые пересекли границу. Около 11:30 польские фермеры их остановили и открыли прицепы автомобилей. В результате часть зерна оказалась прямо на дороге.
Мы проводим проверку, устанавливаем личные данные людей, которые участвовали в ней, и опрашиваем свидетелей,
– сообщили местные комиссары.
Польские правоохранители также сообщили, что драки или другой опасной ситуации во время инцидента не было. Они продолжают собирать доказательства, после чего материалы дела передадут в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.
По словам очевидцев, из каждого грузовика протестующие высыпали по 3 тонны зерна.
Почему протестуют польские фермеры
Основные причины, которые называют сами фермеры:
- продолжение беспошлинного импорта для продукции из Украины;
- новые экологические требования ЕС по выращиванию сельхозпродукции.
Их акция протеста является наиболее масштабной за всю историю Польши. Несмотря на просьбу местного министра аграрной политики они не собираются прекращать блокаду границы, а наоборот – хотят ее усиливать.