Скандал с рассыпанным зерном: : полиция Польши уже начала расследование – что грозит нарушителям

Польские фермеры "перегнули" с протестом и нанесли ущерб украинскому бизнесу. Теперь им придется понести ответственность за свои действия.

Расследование инцидента уже продолжается

В воскресенье, 11 февраля, польские фермеры решили повысить градус напряжения своего протеста. На трассе возле пункта пропуска Дорогуск они повредили несколько грузовиков, что привело к россыпи тонн зерна.

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Как уже сообщила местная полиция, инцидент касается трех украинских грузовиков, которые пересекли границу. Около 11:30 польские фермеры их остановили и открыли прицепы автомобилей. В результате часть зерна оказалась прямо на дороге.

Мы проводим проверку, устанавливаем личные данные людей, которые участвовали в ней, и опрашиваем свидетелей,

– сообщили местные комиссары.

Польские правоохранители также сообщили, что драки или другой опасной ситуации во время инцидента не было. Они продолжают собирать доказательства, после чего материалы дела передадут в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.

По словам очевидцев, из каждого грузовика протестующие высыпали по 3 тонны зерна.

Почему протестуют польские фермеры

Основные причины, которые называют сами фермеры:

продолжение беспошлинного импорта для продукции из Украины;

новые экологические требования ЕС по выращиванию сельхозпродукции.

Их акция протеста является наиболее масштабной за всю историю Польши. Несмотря на просьбу местного министра аграрной политики они не собираются прекращать блокаду границы, а наоборот – хотят ее усиливать.