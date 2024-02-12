Розслідування інциденту вже триває

У неділю, 11 лютого, польські фермери вирішили підвищити градус напруги свого протесту. На трасі біля пункту пропуску Дорогуськ вони пошкодили кілька вантажівок, що привело до розсипу тонн зерна.

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Як вже повідомила місцева поліція, інцидент стосується трьох українських вантажівок, які перетнули кордон. Близько 11:30 польські фермери їх зупинили та відкрили причепи автомобілів. Внаслідок цього частина зерна опинилася просто на дорозі.

Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані людей, які брали участь у ній, і опитуємо свідків,

– повідомили місцеві комісари.

Польські правоохоронці також повідомили, що бійки або іншої небезпечної ситуації під час інциденту не було. Вони продовжують збирати докази, після чого матеріали справи передадуть до прокуратури для юридичної та кримінальної експертизи.

За словами очевидців, з кожної вантажівки протестувальники висипали по 3 тонни зерна.

Чому протестують польські фермери

Основні причини, які називають самі фермери:

продовження безмитного імпорту для продукції з України;

нові екологічні вимоги ЄС щодо вирощування сільгосппродукції.

Їхня акція протесту є найбільш масштабною за всю історію Польщі. Попри прохання місцевого міністра аграрної політики вони не збираються припиняти блокаду кордону, а навпаки – хочуть її посилювати.