Важно для всех ФЛП: что обязательно нужно сделать в мае

В мае предпринимателям следует внимательно следить за сроками налоговых платежей, чтобы избежать штрафов, передает 24 Канал со ссылкой на taxer.

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До 12 мая

До 20 мая – предельная дата для уплаты:

авансового взноса по военному сбору за май (1, 2 и 4 группы), а также за І квартал 2025 года (3 группа);

единого налога за май (1 и 2 группы), а также за І квартал (3 группа);

единого соцвзноса (ЕСВ) за наемных работников за апрель (горные предприятия – до 28 мая);

эконалога за І квартал;

налога на прибыль предприятий за І квартал и авансовых платежей за май (в частности для торговцев горючим);

ренты за недра (добыча и не добыча), специальное использование воды и леса за І квартал;